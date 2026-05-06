玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解

四川玛琉岩景区3日有16岁女游客，在玩高空秋千时，疑工作人员失误，即使女游客狂叫安全绳未绑好，仍被推出半空，结果女游客在高低落差逾200米的峡谷坠落，不断猛烈撞击山体后身亡。据了解，涉事景区仅开业1个多月。最新消息指，死者家属已与涉事景区达成赔偿协议。

摆弧幅度达300米

综合内媒及事发时影片，死者是16岁的刘某某，她于3日到广安华蓥市玛琉岩探险公园，体验300米摆弧悬崖秋千项目时，发现工作人员未将安全绳绑紧，便打算将她推出悬崖。

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刘某某连声大叫「没绑紧」提醒，但穿红色背心的工作人员却浑无所觉，继续让女游客从高台跨出，结果刘某某全身滑出高台后约1米，背部原本应绑紧在安全滑轮上的绳索，即迅速飞脱，刘某某便失控坠落。

有目击的网民指，刘某某腰部仍有另一条钢索绑著，在背部安全绳脱落后，人即急速下跌在山体岩壁间不断猛烈碰撞，在半空中已似失去知觉。重伤的刘某某终在送院途中死亡。



另有一名目击者今日（6日）向《南方都市报》忆述事发经过，「事情发生得很快，能听到（遇难女生）头盔撞上岩石的声音，巨响。撞击点为瀑布凸出的一块大石头。」该目击者还指，她事发当天（3日）11时左右到达景区，「就听到售票处说大秋千没票了」。

景区与死者家属达成赔偿协议

据内媒报道指，涉事的玛琉岩探险公园，开业仅48天，事故发生后已被勒令停业。

景区内山高坡陡，怪石嶙峋，危崖耸峙，峡谷上下落差200多米，玛琉岩瀑布落差168米，是中国西部最高的瀑布。悬崖秋千项目，其摆弧幅度则达300米。

网民纷纷对悲剧留言，「才一个月就出事了，真的是安全措施根本不到位啊」、「花季少女，就这么无了，不玩极限运动了」、「高空项目每年那么多噩耗，还是有人不信邪」、「别玩这种极限项目，别把自己的安全交给别人」、「是工作人员失误，提前手动断掉了绳子」。



华蓥市委权威部门工作人员6日向中国新闻周刊表示，事故方已与死者家属处理善后事宜，「已经达成了赔偿协议」。华蓥市公安局工作人员则指，公安机关已介入调查此事，具体情况不便透露。