五一假期︱西湖「绑架」BB鸳鸯 古惑游客断正辩称：是我买的鸭

内地「五一」黄金周期间，浙江杭州西湖景区发生一宗离谱事件。据内媒《都市快报》报道，一名游客竟在太子湾公园内，企图偷走一只国家二级保护动物「小鸳鸯」，幸被一位10年来守护西湖鸳鸯的热心志愿者（义工）陆建利及时发现并阻止，最终由警员到场处理。

「哒哒哒」求救声被义工听见

事发于5月4日早上11时许，被誉为「鸳鸯爸爸」的西湖鸳鸯保护志愿者陆建利，当日在太子湾公园巡视时，突然听到一阵急促的「哒哒哒」声。凭借多年的经验，他立刻警觉到这是「小鸳鸯的紧急求救声」。

相关新闻：父母浙江景区只顾拍照打卡 6岁儿失足坠崖 | 有片

相关新闻：游八达岭长城兴奋刻「张丽、蕊霞姐妹留念」 缺德大妈遭行拘

陆建利循声找去，惊见一名游客竟将一只刚出窝的小鸳鸯藏在一个胶袋内，旁边还有三名同行者。陆建利上前询问，对方辩称小鸳鸯是「买来」的，想带回家饲养。

讹称「鸭仔」企图蒙混过关

陆建利深知鸳鸯是国家二级保护动物，私自捕捉属违法行为，且人工饲养极易导致幼鸟死亡。他遂悄悄跟随并拍下影片，其后在公园出入口寻求保安协助。

起初，保安人员对鸳鸯不熟悉，游客更试图狡辩，声称这是「鸭仔」，是在附近巴士站买来的。最终，陆建利报警求助，警员及景区工作人员到场后，确认袋中确实是刚出窝的新生鸳鸯。工作人员明确告知游客，鸳鸯属保护动物，不能私自带走。

最终，该名游客放弃了带走鸳鸯的念头。被救下的「小鸳鸯」已由工作人员妥善安置，并成功找到妈妈。

「鸳鸯爸爸」十年守护

陆建利自2017年起义务守护西湖鸳鸯，至今已是第十年，被当地人亲切地称为「鸳鸯爸爸」。他十年来全程跟踪记录西湖鸳鸯的繁殖与成长，截至2025年，已累计记录了185窝、1476只鸳鸯宝宝。

陆建利表示，西湖的一草一木、一鸟一兽都值得呵护，呼吁游客远距离观赏野生动物，切勿投喂，更不能捕捉或伤害牠们。