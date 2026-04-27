浙江有艘「核动力观光船」？ 景区：售票牌翻译错误

内地景区的「神翻译」贻笑大方事件再添一例。据《上游新闻》报道，有游客近日在浙江湖州著名的南浔古镇游玩时，发现一艘观光船的售票告示牌，竟将「核载12人」的「核载」一词，翻译成「nuclear loading」（核能装载），令人啼笑皆非。该游客戏称其为「核动力观光船」，事件引发网民热议。景区方面今日（27日）回应指，已核实情况，将会进行整改。

南浔古镇英文翻译摆乌龙。

一名来自上海的游客表示，他早前在国家5A级旅游景区南浔古镇乘坐电动观光船时，意外发现售票处告示牌上的英文翻译闹出大乌龙。告示牌上清晰写明观光船「核载12人」，但其对应的英文却被错译为「nuclear loading 12 people」，字面直译即为「12人核能装载」。

该游客在社交媒体发帖，并将该船戏称为「核动力观光船」，随即引发网民热烈讨论。有网民指出，这很可能是机器翻译导致的错误，并指「核载12人」的正确英文说法应为「maximum capacity is 12 passengers」（最大载客量为12人）。

不少网民对此错误大加调侃，笑言：「笑死了」、「外国人来了直呼中国太强大」。更有网民联想起古文《核舟记》，甚至利用AI创作出「核桃」形状的「核动力航母」图片，极尽嘲讽。

南浔古镇的游船。 南浔古镇景区

景区将重新制牌

内媒记者今日就事件致电南浔古镇景区查询。一名工作人员回应称，经核实后，确认告示牌的英文翻译存在问题，将会安排整改。

该工作人员表示：「因整改需重新制作售票牌，进度不会太快。」她又补充，在此之前，并未有其他游客就此问题作出反映。

公开资料显示，南浔古镇是江南六大古镇之一，亦是世界文化遗产「中国大运河」的组成部分。