Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

浙江有艘「核动力观光船」？ 景区：售票牌翻译错误

即时中国
更新时间：21:00 2026-04-27 HKT
发布时间：21:00 2026-04-27 HKT

内地景区的「神翻译」贻笑大方事件再添一例。据《上游新闻》报道，有游客近日在浙江湖州著名的南浔古镇游玩时，发现一艘观光船的售票告示牌，竟将「核载12人」的「核载」一词，翻译成「nuclear loading」（核能装载），令人啼笑皆非。该游客戏称其为「核动力观光船」，事件引发网民热议。景区方面今日（27日）回应指，已核实情况，将会进行整改。

南浔古镇英文翻译摆乌龙。
南浔古镇英文翻译摆乌龙。

一名来自上海的游客表示，他早前在国家5A级旅游景区南浔古镇乘坐电动观光船时，意外发现售票处告示牌上的英文翻译闹出大乌龙。告示牌上清晰写明观光船「核载12人」，但其对应的英文却被错译为「nuclear loading 12 people」，字面直译即为「12人核能装载」。

该游客在社交媒体发帖，并将该船戏称为「核动力观光船」，随即引发网民热烈讨论。有网民指出，这很可能是机器翻译导致的错误，并指「核载12人」的正确英文说法应为「maximum capacity is 12 passengers」（最大载客量为12人）。

不少网民对此错误大加调侃，笑言：「笑死了」、「外国人来了直呼中国太强大」。更有网民联想起古文《核舟记》，甚至利用AI创作出「核桃」形状的「核动力航母」图片，极尽嘲讽。

南浔古镇的游船。 南浔古镇景区
南浔古镇的游船。 南浔古镇景区

景区将重新制牌

内媒记者今日就事件致电南浔古镇景区查询。一名工作人员回应称，经核实后，确认告示牌的英文翻译存在问题，将会安排整改。

该工作人员表示：「因整改需重新制作售票牌，进度不会太快。」她又补充，在此之前，并未有其他游客就此问题作出反映。

公开资料显示，南浔古镇是江南六大古镇之一，亦是世界文化遗产「中国大运河」的组成部分。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
6小时前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
6小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
03:58
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
影视圈
14小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
5小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
12小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
5小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
8小时前
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
社会
6小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
8小时前
沈集成赛后即拿「浪漫勇士」心爱的红萝卜入马房喂牠。（图片来源：hkjcracingsports IG）
沈集成奖励「浪漫勇士」
马圈快讯
8小时前