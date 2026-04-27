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中东抢购国产车︱新品聚焦高端新能源 跨国车企反向依赖中国技术

即时中国
更新时间：12:14 2026-04-27 HKT
发布时间：12:14 2026-04-27 HKT

本届北京车展规模跃居全球首位，汇集中国、美国、德国等21个国家及地区的大型供应链与科技企业参展；共展出车辆1451台，当中首发车181台、概念车71台。中国银河证券研报指出，车企新品聚焦高端新能源、大五座/六座SUV及轿车、旗舰MPV等细分市场，有助于提升市场热度，提振汽车消费。

小米首款超跑概念车首次亮相

小米首款超跑概念车小米Vision GT，在内地首次亮相，成为焦点，但不会投入量产。小米集团创始人雷军预告，高性能版本YU7 GT将于5月底发布。该车搭载双电机四驱系统，最大功率1003匹，最高时速300km/h，CLTC续航705km，定价预计50至60万元人民币，直接对标特斯拉Model Y Performance。

相关新闻：油价飙升日系车「断供」 中东客涌北京车展抢国产电车

另一间内地造车新势力小鹏汽车也展示最新车款——全球唯一搭载三排电动三折叠大六座SUV小鹏GX。全新一代问界M9、理想L9 Livis、魏牌V9X、蔚来ES9、比亚迪大唐EV等大SUV亦纷纷亮相。

乘联分会秘书长崔东树指出，本届北京车展旗舰车型集体上新，配置内卷常态化。旗舰SUV成为各车企展示实力的核心载体，「多扬声器+自研音响」成为共同选择。

华泰证券指出，当前L3级自动驾驶趋于规模化量产落地，本次车展集中呈现了智能驾驶算法、物理AI等前沿技术。

英国《金融时报》报道称，过去数十年，内地汽车品牌通过与西方车企合资设厂，吸取先进汽车制造技术。如今形势逆转，大众、丰田等不得不依赖内地合作伙伴和供应链，以加快生产出配备先进软件的汽车。宝马电动SUV iX3加长轴距版本也选择在内地开发，采用来自Momenta、华为和阿里巴巴的本地技术。

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