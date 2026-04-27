羽衣甘蓝︱羊都不吃变减肥神药 山姆推¥29.9元盆栽炒价翻倍

羽衣甘蓝曾被嘲为羊都不愿吃的植物，近年被坊年指具防癌、抗氧化及减肥等功效，摇身一变成为健康蔬菜、减肥神药，身价由过去每斤不用¥1元，急弹至最高¥30元。山姆超市早前推出¥29.9元羽衣甘蓝盆栽，以自种自采，够吃一年作推销，成功热卖，部份门市更断货，网上出现翻倍的炒价。

羽衣纤体饮品首月卖350万杯

据都市快报、21世纪经济报道，羽衣甘蓝过去是无人注意的绿化带植物，近年被茶饮店推出以它做材料的纤体饮品后，人气急升，像喜茶的羽衣纤体饮品，上市首月便卖出350万杯，「超级植物茶」系列推出一年售过亿杯，正式掀起羽衣甘蓝热，市场纷纷出现各种标榜有羽衣甘蓝的产品，令羽衣甘蓝的身价暴涨30倍，由过去不用¥1元一斤，变成最高曾要¥30元一斤。

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山姆超市早前推出羽衣甘蓝盆栽，以「种一次，吃一年」可持续采摘概念推销，成功在民众间引发抢购热，多地门店盆栽上市半小时便沽清，有人一次过抱走七八盆。

消费者疯抢下，原价¥29.9一盆的羽衣甘蓝，网上代购价迅即翻倍要¥60仍一盆难求。

报道指，羽衣甘蓝被坊间指具低卡高纤，抗癌减肥神效而升上神枱，但有国家高级食品检验师王思露指出，羽衣甘蓝虽含膳食纤维和维他命K，但榨汁会流失纤维，「纤体」、「抗癌」无科学依据。其营养可被菠菜、西兰花平价替代，维他命C含量仅为猕猴桃（奇异果）的1/6。



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另有专家指出，羽衣甘蓝汁本身热量低，有助减肥，但若加入高热量配料或过量饮用导致总热量超标，则可能增肥。

浙江省立同德医院内分泌科的专家则指，有研究表明，羽衣甘蓝富含多种维他命，是B族维他命（含叶酸）和维他命E的优质来源。食用100克羽衣甘蓝就能满足甚至远超人体每日对维他命A、C和K的需求量。