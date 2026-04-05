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上海保姆兼职家贼 偷百万奢侈品网上贱卖¥28万

即时中国
更新时间：17:40 2026-04-05 HKT
发布时间：17:40 2026-04-05 HKT

上海有女户主发现家中多个名牌包包、首饰不翼而飞，警方调查后，发现是女户主的保姆偷走，涉及28件物品价值过百万人民币，但却被保姆以28万元贱价卖走，气得女户主怒斥：「我当她家人，她当我提款机」。

雇主怒呼「当我提款机」

纵览新闻报道，上海的张女士3月中发现家中的件名牌手提包、首饰及衣服，遍寻不获，于是到杨浦新江湾城派出所报案。

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警方查看闭路电视，发现张女士的保姆举止怪异，「平时垃圾袋放在门口就有人收的。这天嫌疑人把夹裹著名牌手袋的垃圾袋带出院子后，藏匿在小区里，然后再独自返回」。

上海有保姆偷走雇主价值逾百万元的名牌包包及首饰，以28万贱价卖出。纵览新闻
上海有保姆偷走雇主价值逾百万元的名牌包包及首饰，以28万贱价卖出。纵览新闻
上海有保姆偷走雇主价值逾百万元的名牌包包及首饰，以28万贱价卖出。纵览新闻
上海有保姆偷走雇主价值逾百万元的名牌包包及首饰，以28万贱价卖出。纵览新闻

张女士于是在衣帽间临时装设隐闭的镜头，拍到李姓的保姆在3月21日，在4楼储物间翻箱倒柜之后，拿走了一个名牌包袋。当天下午民警上门拘捕李某时，在房门口的黑色垃圾袋里，找到了这个包。

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李某供称，去年7月来到张女士家中从事家政服务后，很快发现张女士家里有众多贵重物品，并且放置随意。贪念驱使下，开始利用打扫卫生时的便利，盗窃包袋、首饰、衣物等贵重物品，并装进黑色垃圾袋中带出家门。民警初查被盗物品就有28件，涉案价值已达到百万，远超张女士报警时仓促盘点的数量。

民警说，疑犯将赃物放上网出售，价格远低于市场流通价。初步查明，李某自去年11月卖出第一个赃物，销赃所得累计达到28万元，已全被李某挥霍一空。

目前，李某已被采取刑事强制措施，警方正在进一步梳理被盗物品数量、同时追赃挽损。

 

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