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张雪峰猝逝｜周六苏州出殡不设追思会 家属秉承遗愿一切从简

即时中国
更新时间：11:04 2026-03-26 HKT
发布时间：11:04 2026-03-26 HKT

内地知名教育机构「峰学蔚来」创办人之一张雪峰，于日前因心源性猝死不幸离世，终年41岁。其追悼会将于本周六在苏州殡仪馆举行，惟家属已发出声明，表示将遵从逝者生前遗愿，丧事一切从简，不设追思会、祭品及任何吊唁礼品，并谢绝所有单位及个人前往家中或公司吊唁慰问。

跑步后突感不适 抢救无效离世

据「张雪峰老师治丧工作组」及「峰学蔚来教育科技有限公司」发布的讣告，张雪峰于本月24日中午12时许，在公司跑步后突感不适，随即被紧急送往医院抢救。惜经医护人员全力抢救至下午3时50分，最终证实不治，医院诊断死因为心源性猝死。

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家属尊重遗愿 吁各界理解

张雪峰老师治丧工作组于今日（26日）凌晨透过其微博帐号发布追悼会通知，并特别强调「遵照家属意愿简化丧事事宜」。声明指出，因各界对张老师的离世深感悲痛与惋惜，惟为尊重家属意愿，让逝者安息，故决定不设任何公开追思活动及收取吊唁礼品，并恳请各界人士充分理解并尊重家属的安排，以简约、安静的方式寄托哀思。声明中亦澄清，网上关于举行「追思会」、成立「基金会」或设立「吊唁厅」等消息均属谣言。

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公司业务正常运作 学员权益获保障

「峰学蔚来」总经理武亮表示，尽管公司痛失创办人，但目前各项业务均正常运作，服务有序，团队稳定，学员及员工的权益均得到充分保障。他续指，苏州工业园区及相关部门亦已表示将继续关心及支持公司发展。公司与家属将全力做好善后工作，并感谢社会各界一直以来对张雪峰及其公司的关心与支持。

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