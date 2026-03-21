福建15岁女派出所遭摸胸迫口交 民警判囚2年9个月遭质疑过轻

福建有15岁女生在派出所，遭一名民警性侵犯，包括摸其胸部及强迫口交。犯案民警其后猥亵罪成，判囚2年9个月，受害人父亲认为刑罚过轻准备申请抗诉。许多网民也指，公职人员知法犯法，更应从重判刑。



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新黄河报道，张先生指，事发时15岁的女儿小君在2025年6月16日下午，因殴打他人，被传唤到福建宁德市霞浦县牙城镇派出所的教导员办公室，民警李某期间让小君母亲离开，留下小君与李某二人在办公室，期间小君遭李某性侵。

小君父亲认为判刑过轻。新黄河

张先生出示的霞浦县人民法院刑事判决书显示，李某的猥亵行为包括抚摸胸部、生殖器侵入口腔抽插、射精等。2026年3月16日，李某因犯强制猥亵罪，被法院判处有期徒刑2年9个月。张先生称，李某当庭未提起上诉。



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张先生指，案发后，小君精神受极大打击，情绪一直低落，多次离家出走。他批评，一审判刑太轻，打算申请抗诉，并对李某提起民事诉讼索偿。

案件引起网民热烈讨论，「安全的地方不安全」、「才两年九个月？犯罪成本这么低」、「正常人可以这么判 但是此犯罪人员是公安人员 尤其应该加大处罚力度」、「知法犯法，还是个领导教导员」、「有些人不能看职业」、「这是第一次吗？」