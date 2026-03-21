Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福建15岁女派出所遭摸胸迫口交 民警判囚2年9个月遭质疑过轻

即时中国
更新时间：12:58 2026-03-21 HKT
发布时间：12:58 2026-03-21 HKT

福建有15岁女生在派出所，遭一名民警性侵犯，包括摸其胸部及强迫口交。犯案民警其后猥亵罪成，判囚2年9个月，受害人父亲认为刑罚过轻准备申请抗诉。许多网民也指，公职人员知法犯法，更应从重判刑。

相关新闻：母遭骂儿子插嘴被3警群殴 民警被判8个月2名辅警缓刑

新黄河报道，张先生指，事发时15岁的女儿小君在2025年6月16日下午，因殴打他人，被传唤到福建宁德市霞浦县牙城镇派出所的教导员办公室，民警李某期间让小君母亲离开，留下小君与李某二人在办公室，期间小君遭李某性侵。

小君父亲认为判刑过轻。新黄河
小君父亲认为判刑过轻。新黄河

张先生出示的霞浦县人民法院刑事判决书显示，李某的猥亵行为包括抚摸胸部、生殖器侵入口腔抽插、射精等。2026年3月16日，李某因犯强制猥亵罪，被法院判处有期徒刑2年9个月。张先生称，李某当庭未提起上诉。

相关新闻：日本中年男警派出所内 多次「约炮」20多岁警花双方被罚……

张先生指，案发后，小君精神受极大打击，情绪一直低落，多次离家出走。他批评，一审判刑太轻，打算申请抗诉，并对李某提起民事诉讼索偿。

案件引起网民热烈讨论，「安全的地方不安全」、「才两年九个月？犯罪成本这么低」、「正常人可以这么判 但是此犯罪人员是公安人员 尤其应该加大处罚力度」、「知法犯法，还是个领导教导员」、「有些人不能看职业」、「这是第一次吗？」

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力
突发
5小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
18小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
17小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
1小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
两届金像影帝自爆烂赌成魔 打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨 跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
4小时前
蔡楚辉摄
00:54
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
10小时前
西湾河太安楼揭双尸命案 单位传异味消防破门 男女长者烧炭不治
突发
10小时前
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
2026-03-20 12:41 HKT