3·15打假｜标榜100%纯天然 多款椰子水被揭加水加糖 if、盒马在列

内地近年掀起健康饮品热潮、被追捧为「天然电解质水」的椰子水，在「315」国际消费者权益日前夕爆出大规模造假丑闻。内地传媒委托欧洲权威机构进行检测，发现市面上四款声称「100%纯椰子水」的畅销产品，竟无一例外被验出额外添加外源糖及水，彻底戳破了行业「纯天然」的行销神话。事件引发消费者强烈反弹，怒斥「喝的不是健康，是智商税」。

权威检测揭行业「潜规则」

据《新京报》报道，该报于2月底在公证处监督下，随机购入四款市面上最畅销的椰子水品牌，包括泰国网红品牌if、盒马自营款、直播爆品「轻上」以及主打NFC（非浓缩还原）的「佳果源」。这四个品牌几乎占据了内地椰子水市场逾五成份额。

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报道指，样本被送往欧洲专业实验室，采用先进的「稳定同位素指纹技术」进行检测。结果显示，全部四款产品均被验出添加了外源糖；其中三款更被发现掺入了外源水；一款甚至检测出淀粉源糖浆，与其标签上「100%椰子水」的声称严重不符。

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低价背后的暴利真相

事件曝光后，舆论哗然。不少网民指出，一个新鲜椰青售价动辄十多元，只能倒出数百毫升椰子水，而市面上竟有每公升仅售9.9元的「纯椰汁」，成本效益显然不合常理。有消费者直言，本以为饮用椰子水比奶茶健康，结果却一直在喝「科技糖水」，控糖计划彻底告吹。

业内人士分析，造假背后的动机源于成本与利润。商家为维持低价竞争优势及赚取暴利，遂以廉价的纯净水稀释，再加入成本极低的糖浆和香精来弥补甜味与口感，从而制造出「高仿」椰子水，将成本压至最低。

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涉事龙头股价暴泻 市值蒸发70亿

事件曝光后，涉事品牌均矢口否认，盒马客服称，配料表已标注，没有加水加糖。佳果源客服称，在泰国有自己的工厂，是100%椰子水原汁。其中龙头品牌if称其产品在泰国生产，进口到中国，是纯椰子水，糖分来自椰子本身，更一度出示自家检测报告，坚称产品质量合格。然而，资本市场反应却极为诚实。短短数日内，if的股价暴泻超过六成，市值蒸发约70亿港元，市场占有率亦从62%腰斩至30%，昔日霸主地位岌岌可危。

分析认为，是次风波为整个饮品行业敲响警钟，单靠行销噱头、轻视产品质量的经营模式终究无法持久。市场期望借此机会彻底整顿，让诚信经营成为常态，莫再让「纯天然」沦为欺骗消费者的谎言。