京实验室揭网红「排毒救星」含泻药 咖啡、茶叶有「伟哥」

在坊间，特别是网上购买宣称有排毒减肥，保健壮阳功效的产品要极小心，随时会被「落药」。北京有实验室称，在多款宣称「清肠排毒」、「大餐救星」的西梅汁、果冻等食品验出泻药；部份称能壮阳保健的咖啡、茶叶，甚至含有「伟哥（威而钢）」成分。

5700元买益生菌全家肚屙

据「海报新闻」报道，北京知名打假人王海的测试实验室，针对多款流行的、宣称有保健或排毒功效的零食，包括果冻、话梅、益生菌饮品、咖啡及茶叶等，进行化验，揭发当中许多也是问题食品。

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实验室负责人王阳指，早前收到安徽段先生投诉，指花5700元人民币，网购一款号称「调理肠胃」的益生菌，全家饮用后严重腹泻；四川陈女士收到朋友赠送的高价益生菌，全家食用后剧烈腹泻要紧急就医。

涉事产品经检测后，发现有高浓度的番泻苷A和番泻苷B成分，属强效泻药。

王阳又指，有宣称「清肠」、「通便」的话梅、西梅汁中，检出酚丁类衍生物、比沙可啶衍生物等泻药成分 。据《食品安全法》此类药物严禁添加于食品中。

勿购「神奇功效」食品

至于一些标榜「壮阳保健」的食品，也是「问题」重灾区，实验室曾在一款普通茶叶，验出西地那非和他达拉非，即俗称的「伟哥」成分，属严格管制的处方药，绝不允许添加在食品中。



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王阳指，不法商人将上述药物成分，加入咖啡、压片糖中，以「抗疲劳」、「补肾壮阳」宣传，高价出售，但对消费者会有加速心血管运转，增加心脏负担等危险，对中老年人、高血压患者有致命风险。

王阳提醒消费者，绝不要购买声称有神奇功效的食品，「普通食品就是普通食品，既不能减肥，也不能壮阳。」