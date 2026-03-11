JUSTE DEBOUT︱重庆13岁少年靠睇李小龙 赢「街舞奥运」冠军︱有片

中国少年扬威国际！法国巴黎日前举行的「JUSTE DEBOUT」街舞世界总决赛，来自重庆的13岁少年李勇秋，凭将中国功夫及李小龙纪录片，将醉拳、太极融入霹雳舞，成功夺「街舞奥运」中的儿童组全球总冠军，是中国第3位，在该赛事中的儿童组总冠军。

醉拳、太极融入街舞动作

据澎湃新闻报道，李勇秋在当地时间8日晚，在「JUSTE DEBOUT」2026世界总决赛Junior Dance Tour中成为全球总冠军。

李勇秋技压群雄的舞蹈设计，以霹雳舞（Breaking）及中国功夫为主要元素，将二者混合，创作出的独特舞步，让他挤身全球最顶尖的街舞舞者。

李勇秋在All Style（全能风格）计划中夺冠，需同时应对hip-hop、house等不同风格音乐，并击败多元舞种对手。

在决赛中，李勇秋精准驾驭两首非霹雳舞专属曲目（hip-hop与house音乐），以高难度动作和爆发力征服评委，打破该项目长期由日韩选手主导的局面。他将醉拳、太极等传统武术发力逻辑融入街舞动作，行云流水的衔接与创新编排惊艳全场。

赛后，李勇秋兴奋的说：「世界各地的舞者他们都很厉害，让我学到了很多东西。比赛的时候在想我一定要赢，我的老师、父母给我付出了很多」。



教练雷先生表示，李勇秋5岁开始学习霹雳舞，平时非常自律，坚持每周训练五到六天，放假则全天加操。为提升动作质感，李勇秋还主动研究李小龙纪录片，剖析武术发力技巧。

「JUSTE DEBOUT」被誉为「街舞界奥运」，拥有20余年历史。