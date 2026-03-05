中华田园犬︱浙江唐狗「腰斩」身形走红网络 主人：灵活懂「漂移」︱有片
更新时间：17:45 2026-03-05 HKT
发布时间：17:45 2026-03-05 HKT
发布时间：17:45 2026-03-05 HKT
浙江嘉兴一只唐狗，因为身体长度仅有正常一半，如遭「腰斩」，畸形的体态令牠走起来的模样特别趣致，成为网上明星狗。牠的主人表示，爱犬因先天疾病而短了一截，但跑起来同样灵活而且懂得漂移。
网民嘲「未付尾款」
嘉兴一只中华田园犬（港称唐狗）「土豆」，因患有先天性短脊柱综合症，身体较正常唐狗短了一截，像是没屁股一样。
奇异的外形，令「土豆」遭网民戏称是「两厢狗」（类比《汤姆与谢利》中的卡通形象）。「土豆」走动起来的奇异模样，也令牠迅速在网上走红。
相关新闻：加州帅警抱狗照爆红 广大网民纷自首求逮捕
独特外形令牠走动起来的体态显得异样的趣致，在网上成为焦点，其主人在去年底开始在抖音分享「土豆」的生活片段，至今已吸纳近11万粉丝。
「土豆」的主人指，经兽医检查，爱犬虽然天生残疾，但身体很健康，日常也很活泼，奔跑起来也很迅速和灵活，还懂得玩漂移。
相关新闻：小鲜肉爆红｜明星脸大学生为母服装店做模特儿 20天激增粉31万｜有片
网民纷纷拿「土豆」开玩笑，「紧凑型突击步狗」、「跟云南矮冬瓜一样」、「这狗给我一种腰射很猛的感觉」、「这狗很贵吗？为什么只买一半」、「哥！是没付尾款吗」、「你的小可爱看着我想笑」。
最Hit
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
2026-03-04 15:40 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
7小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
2026-03-04 16:14 HKT