中华田园犬︱浙江唐狗「腰斩」身形走红网络 主人：灵活懂「漂移」︱有片

浙江嘉兴一只唐狗，因为身体长度仅有正常一半，如遭「腰斩」，畸形的体态令牠走起来的模样特别趣致，成为网上明星狗。牠的主人表示，爱犬因先天疾病而短了一截，但跑起来同样灵活而且懂得漂移。

网民嘲「未付尾款」

嘉兴一只中华田园犬（港称唐狗）「土豆」，因患有先天性短脊柱综合症，身体较正常唐狗短了一截，像是没屁股一样。

奇异的外形，令「土豆」遭网民戏称是「两厢狗」（类比 《汤姆与谢利》中的卡通形象）。「土豆」走动起来的奇异模样，也令牠迅速在网上走红。

独特外形令牠走动起来的体态显得异样的趣致，在网上成为焦点，其主人在去年底开始在抖音分享「土豆」的生活片段，至今已吸纳近11万粉丝。

「土豆」的主人指，经兽医检查，爱犬虽然天生残疾，但身体很健康，日常也很活泼，奔跑起来也很迅速和灵活，还懂得玩漂移。



网民纷纷拿「土豆」开玩笑，「紧凑型突击步狗」、「跟云南矮冬瓜一样」、「这狗给我一种腰射很猛的感觉」、「这狗很贵吗？为什么只买一半」、「哥！是没付尾款吗」、「你的小可爱看着我想笑」。