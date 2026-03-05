Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜雷军建议：推动考车牌覆盖智能化领域

即时中国
更新时间：12:30 2026-03-05 HKT
发布时间：12:30 2026-03-05 HKT

2026年全国两会正在举行，全国人大代表、小米集团创始人雷军向大会提交五份建议案，焦点涵盖智能汽车、人形机械人及工业旅游等前沿领域，倡议为新兴产业的发展制定标准，并完善人才培育机制。

倡完善智能驾驶法规 驾训须与时并进

雷军在建议中指出，汽车智能化为传统交通安全带来新挑战。其表现为技术路线多元致标准难以统一，且驾驶培训内容未能追上车辆新功能，或因驾驶者误用而引发安全隐忧。

相关新闻：两会2026︱《政府工作报告》不足1000字简略版 3分钟一文睇清重点

为此，他提出三项核心建议，旨在构建适应智能时代的交通安全体系。

  1. 加快建设汽车智能化技术标准，优化机动车驾驶考核项目。由主管部门牵头，统筹推进智能网联汽车技术标准；逐步将相关内容纳入驾驶考核，并明确「人机协同」的安全理念；推广新一代驾驶模拟实训装备。
  2. 完善多方协同治理体系，共建智能汽车时代交通安全体系。建议将L2级辅助驾驶的「脱手脱眼」行为纳入违法处罚；明确车企在宣传引导及用户培力方面的主体责任，并推进道路基建的智能化适配。
  3. 强化安全宣传，构建立体化安全宣传教育体系，通过线上科普与线下沉浸式体验，帮助公众理性认知智能驾驶系统，形成文明驾驶新风尚。

相关新闻：两会2026｜对中小企业数智化转型持续加大支持 深化拓展人工智能

促设交叉学科 培育新能源车复合型人才

另一份建议案聚焦于人才培育。雷军认为，智能网联新能源汽车的产业竞争，已转向生态协同能力的较量，人才能力需求亦从单一学科转向「复合交叉、系统集成」。

他建议，应在高等教育体系中设立「智能电动车辆」一级交叉学科，并推行「双导师」与「实战化」的产教融合培养模式，同时强化政策引导，构建汽车行业的协同育人新机制。

相关新闻：两会2026｜总理李强发表政府工作报告 拟发行特别国债3000亿元

倡攻克技术难题 助人形机械人规模量产

对于备受关注的人形机械人领域，雷军视其为继电脑、智能手机及新能源汽车后的另一颠覆性产品。他指出，尽管中国在此领域已具先发优势，但仍面临工艺稳定性差、成本高昂等工程化难题，致其仍处于「学徒」状态，未能大规模应用。

雷军建议，应集中资源加快突破工程化落地难题，为规模化量产创造条件；同时扩大在智能制造等领域的应用场景，并加强相关安全标准体系建设。

此外，雷军亦就科技公益与工业旅游提出建议，分别倡议为公益基金会资助科技创新提供更佳制度环境，以及遴选代表「新质生产力」的项目，打造「中国智造」的工业旅游名片。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
01:58
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
5小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
22小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
7小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
21小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
3小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影 曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
4小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
2026-03-04 13:40 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
21小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
1小时前