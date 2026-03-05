两会2026｜雷军建议：推动考车牌覆盖智能化领域

2026年全国两会正在举行，全国人大代表、小米集团创始人雷军向大会提交五份建议案，焦点涵盖智能汽车、人形机械人及工业旅游等前沿领域，倡议为新兴产业的发展制定标准，并完善人才培育机制。

倡完善智能驾驶法规 驾训须与时并进

雷军在建议中指出，汽车智能化为传统交通安全带来新挑战。其表现为技术路线多元致标准难以统一，且驾驶培训内容未能追上车辆新功能，或因驾驶者误用而引发安全隐忧。

为此，他提出三项核心建议，旨在构建适应智能时代的交通安全体系。

加快建设汽车智能化技术标准，优化机动车驾驶考核项目。由主管部门牵头，统筹推进智能网联汽车技术标准；逐步将相关内容纳入驾驶考核，并明确「人机协同」的安全理念；推广新一代驾驶模拟实训装备。 完善多方协同治理体系，共建智能汽车时代交通安全体系。建议将L2级辅助驾驶的「脱手脱眼」行为纳入违法处罚；明确车企在宣传引导及用户培力方面的主体责任，并推进道路基建的智能化适配。 强化安全宣传，构建立体化安全宣传教育体系，通过线上科普与线下沉浸式体验，帮助公众理性认知智能驾驶系统，形成文明驾驶新风尚。

促设交叉学科 培育新能源车复合型人才

另一份建议案聚焦于人才培育。雷军认为，智能网联新能源汽车的产业竞争，已转向生态协同能力的较量，人才能力需求亦从单一学科转向「复合交叉、系统集成」。

他建议，应在高等教育体系中设立「智能电动车辆」一级交叉学科，并推行「双导师」与「实战化」的产教融合培养模式，同时强化政策引导，构建汽车行业的协同育人新机制。

倡攻克技术难题 助人形机械人规模量产

对于备受关注的人形机械人领域，雷军视其为继电脑、智能手机及新能源汽车后的另一颠覆性产品。他指出，尽管中国在此领域已具先发优势，但仍面临工艺稳定性差、成本高昂等工程化难题，致其仍处于「学徒」状态，未能大规模应用。

雷军建议，应集中资源加快突破工程化落地难题，为规模化量产创造条件；同时扩大在智能制造等领域的应用场景，并加强相关安全标准体系建设。

此外，雷军亦就科技公益与工业旅游提出建议，分别倡议为公益基金会资助科技创新提供更佳制度环境，以及遴选代表「新质生产力」的项目，打造「中国智造」的工业旅游名片。