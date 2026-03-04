伊朗局势｜中国船员滞留杜拜港口亲历战况 距导弹爆炸点仅数百米

当地时间3月2日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问对外宣称，霍尔木兹海峡已被全面封锁，任何试图穿越海峡的船只都将遭到打击。此消息一出，立即引发波斯湾海域航运震荡，滞留在杜拜杰贝阿里港的中国船员们，也陷入了安危未知的焦灼等待中。

心惊胆战渴望回国

在杜拜杰贝阿里港，多名中国船员向媒体讲述了他们身处险境的经历与内心的担忧。来自湖北孝感的彭先生，拥有十多年海上运输经验，目前服务于一艘外籍船舶。他透露，春节前船只抵达杜拜，原本计划完成装卸作业后便启程回国，却不料被突发的战事打乱了行程。「这两天的爆炸点离我们船只有几百米，我们正好处在导弹攻击的轨迹正下方。」彭先生的话语中难掩焦虑，「不怕导弹精准打击，就怕它打偏了波及到我们这些无辜的人。」

在阿联酋杜拜国际机场关闭后，背景中可以看到伊朗空袭造成的浓烟。 美联社

尽管目前船上的生活物资储备充足，基本生活能够得到保障，但未知的局势却像一块巨石压在船员们的心头。彭先生透露，码头工人已经复工，商船也能正常进出港口，但霍尔木兹海峡的封锁令，让所有船只都被困在了波斯湾内。「卸完货后，我们只能去锚地抛锚，等待局势进一步明朗，根本不知道什么时候才能踏上回国的路。」

3月1日，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗发动攻击，阿联酋沙迦境内升起浓烟。 路透社

另一名滞留在杰贝阿里港的中国船员则表示，港口距离美军基地较近，流弹落入港口的风险极高。他亲眼目睹了流弹击中港口设施并引发爆炸的场景，至今仍心有余悸。「现在船上的物资还能撑一段时间，但安全问题始终是最大的顾虑。」这名船员说，大家都在盼著局势能尽快稳定下来，要么去锚地躲避风险，要么能顺利驶离港口前往下一个目的地。