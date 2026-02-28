伊朗局势︱华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生

美国总统特朗普28日宣布对伊朗采取军事行动后，美国与以色列随即向伊朗发动「先发制人」的打击，导弹突袭首都德黑兰市中心，现场爆炸声四起，浓烟滚滚。空袭导致当地航班全面停摆，通讯及互联网大规模中断。大批华人忆述爆炸一刻仍犹有余悸，指德黑兰交通已陷入瘫痪，正上演「陆路大逃亡」，而中国驻伊朗大使馆已发布紧急提醒，并正积极筹备撤侨预案。

留学生亲睹导弹横飞

综合内媒报道，「能听到明显的呼啸声，还听到数声爆炸声！」就读于德黑兰大学的中国留学生李哲忆述，爆炸点距离他仅约四、五分钟车程，现场浓烟蔽日。另一名留学生小高则指，导弹落下后，大批民众惊惶失措地从楼内奔跑至街上，情绪激动，惟通讯网络很快便中断，无法与家人联络。他指，德黑兰似乎并未拉响防空警报，许多伊朗民众见到他是外国人，都焦急地用简单言语提醒：「打仗了，快点儿走！」

有幸运儿在空袭前已「嗅到火药味」。在伊工作的华人丹丹表示，她因在空袭前一天看到中国大使馆发出的旅游警示，当机立断动身回国，于昨日安抵内地，她坦言「打起来是意料之中」，并庆幸自己及时回国。

陆路成唯一生路

突如其来的空袭打乱了所有人的计划。一名华人「曲奇小熊」透露，他在爆炸前已接获使馆电话提醒，并顺利购得离境机票，惟未及起飞，伊朗领空便宣布关闭，所有航班停飞。他在通讯中断前发出讯息：「我们正在筹划陆路离开伊朗。」其发布的照片显示，他已将行李搬上座驾，准备驾车逃亡。

由于民航客机无法起降，经陆路撤离成为目前唯一的求生通道。根据去年的撤退经验，在伊华人推测，最有可能的路线是在大使馆或指定地点集合，再由使馆安排大巴，经大不里士地区前往接壤土耳其、亚美尼亚或阿塞拜疆的边境，以完成撤离。

全城瘫痪 使馆紧急动员

空袭已导致德黑兰社会秩序陷入混乱。德黑兰大学已宣布停课，政府要求居民就近避难。当地GPS定位亦出现问题，网约车软件基本失灵。地图显示几乎所有道路都处于「拥堵状态」，大批民众涌上街头，试图驾车逃离市区，全城交通陷入瘫痪。

中国驻伊朗大使馆昨日再次发文，特别提醒在伊中国公民密切关注形势，保持镇定，加强安全防范。据悉，使馆在数天前已对所有在伊中国公民进行电话摸排统计，以确保联络畅通，为撤离行动做准备。虽然当地民众因早前美伊谈判破裂已有心理预期，未出现大规模物资抢购潮，但这次发生在斋月及传统新年前夕的突袭，仍让所有人措手不及。对目前仍被困德黑兰的华人而言，未来局势如何演变，仍是他们最关注的焦点。