巨婴家长︱小孩杭州骑小马惊到喊 父亲掌掴牵马人员

更新时间：10:45 2026-02-25 HKT
发布时间：10:45 2026-02-25 HKT

内地有小孩在动物园体验骑小马时受惊哭起来，父亲竟然怪罪牵马的职员，还掌掴对方。事件引起舆论批评，园方指，已就事件报警处理。

园方指已报警

网络于22日有人发帖，指在当日下午于杭州野生动物世界的马场内，看到有工作人员正在牵著一匹迷你马，马上坐著一名小孩子，其家长则在后跟随。

目击者指，当小马快回到终点时，小孩疑受惊突然哭起来，其家长即往前推拉牵马人员，工作人员并无反抗，家长之后还打了对方两三次耳光，即使有其他人员分隔劝阻，家长仍再冲前掌掴牵马者。被打工作人员事后仍安抚男子情绪并道歉。

相关新闻：杭州野生动物园黑熊发狂 撕扑饲养员惊栗画面曝光︱有片

杭州野生动物世界客服人员回应称，22日确有小孩骑小马时被吓哭，同行的成人扇了工作人员耳光，园方已经报警处理此事，目前被搧耳光的工作人员在正常上班。富阳区文化市场执法部门工作人员也告诉记者，警方已介入此事。

网民则纷纷指责打人父亲，指即使家长心疼孩子，也不能嚣张打人。

 

