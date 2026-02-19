AI生成︱艺人刘维一年内父母外婆俱亡 除夕发「团年」片惹哭全网︱有片

几可乱真的AI生成影片不断掀起侵权甚至诈骗争议，但这种技术用于正途，却又能助人弥补人生遗憾。内地艺人刘维自2022年，母亲、父亲及外婆三位至亲在年内离世，「户口本只剩自己」的他，除夕夜发出一条与三位先人团圆的AI生成影片，既窝心又痛心，惹哭无数网民。

曾获香港新秀歌唱冠军

刘维身兼演员、歌手及主持人等多职，曾在2005年于香港《TVB全球华人新秀歌唱大赛》获总冠军。

相关新闻：Seedance 2.0︱AI生成毕彼特汤告鲁斯对打 荷里活斥侵权

年廿九（16日）晚，刘维上架了一段短片，显示他拖著行李箱回家，开门看到外婆及父母在厅中包饺子，准备团年饭，刘维一脸难以置信，随即开心收到亲人的利是，眼睛感动得流下泪来。

之后，刘维分别与三位至亲谈笑、拥抱、跳舞，突然画面出现两个外婆。

原来，这段影片是由AI生成，片中除了刘维，其他3人均先后在2022年，在一年内分别亡故。

独生网民互相打气取暖

刘维在外婆于2023年4月逝世时，曾在微博发文悼念，为隐瞒父母已离世道歉，又写下「户口本上只有我自己了」之句，道尽独生子在至亲逝世后的孤独与无奈。



相关新闻：Seedance2.0｜AI生成逼真港产片式《龙珠》 真人素材应用煞停

刘维利用AI生成技术，唤回已在天家的三至亲，只为在除夕夜重温团圆梦。影片一出，即惹来无数网民心疼刘维，以及处境相近的网民，互相取暖，「眼泪一下就涌出来了，太心疼刘维了！」、「户口本上只有自己……这句话太扎心了」、「同样的经历，爷爷奶奶外婆姥爷爸妈都不在了，没结婚，没勇气回家」、「家人都不在了，过节变成最难熬的事」、「逝去的亲人在天堂陪著你，不要觉得孤单，要一直快乐」、「我们活著，妈妈就活著」。