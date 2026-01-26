山寨学院造假︱商业登记编号 包装成「学术认证」资质

「新身份解锁！」、「香港机构聘书全球通用，申读研究生都可以加分！」内地多个社媒账号兜售本港研究院「教授」聘书，并亮出机构可在特区政府官网查实的商业登记编号，将其包装成具有「学术认证」资质。一些账号还发布「香港研究院注册教程」，声称拥有一间在香港注册的研究院，可为企业「撑足场面」，利用内地与香港制度政策的差异，诱导企业做「学术包装」。

内地禁乱用「研究院」

内地一些中介在社媒「招募教授」，无高学历背景要求。有中介向《星岛》称，「很多东西不能以学历为准，比如一些科学家虽然只上了高中，以后也成为顶尖科学家了，对吧？」



「教授认购」最低价位是香港高新技术研究院，1200元即可成为「客座教授」；香港人文和自然科技研究院则要价5000元。一些中介拒绝提供机构官方网址，仅称交付后会给官网「查证」。

香港国学发展研究院发布的聘任书。抖音

《星岛》透过「香港政府一站通」，查询到香港国学院和香港人文和自然科技研究院两间机构的登记编号，均为属于经营许可的商业登记，无法证明学术资质。



「内地不允许注册『研究院』营业执照，但香港可以，且没有任何条件限制！」内地官方近年收紧含有「研究院」字样的公司注册，以防止滥用这类带有学术权威色彩的名称。

一些社媒账号专门教授如何在本港注册「研究院」：先注册一间有限责任公司，再为其申请一个以「研究院」结尾的分行。视频称，有100多个行业的研究院名称可供选择，比如香港科技研究院、香港食品研究院以及香港人工智能研究院等。