解放军大反腐｜军报斥张又侠严重践踏军委主席负责制 「非越反越腐而是越挖越深」

解放军高层再现大地震！官方罕有一口气地公布，中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立涉嫌严重违纪违法，同时被立案审查调查。这是继何卫东之后，相隔约3个月再有中央军委副主席落马。

只要搞腐败就决不姑息

《解放军报》25日发表社论，强调这再次表明党中央、中央军委惩治腐败无禁区、全覆盖、零容忍，涉及多少查多少、牵扯多深挖多深的鲜明态度；充分彰显我们党把反腐败斗争进行到底的如磐意志；郑重宣示不管是谁、不管职位多高，只要搞腐败就决不姑息的坚定立场。

社评指出，坚决查处张又侠、刘振立，是党和军队反腐败斗争取得的重大成果，是党和军队有决心、有力量的重要体现，对于打赢军队反腐败斗争攻坚战持久战总体战具有重要意义。

军报社论强调惩治腐败无禁区 斥张又侠刘振立破坏军委主席负责制。路透社

社评痛斥，张又侠、刘振立身为党和军队的高级干部，却严重辜负党中央、中央军委信任重托，严重践踏破坏军委主席负责制，严重助长影响党对军队绝对领导、危害党的执政根基的政治和腐败问题，严重影响军委班子形象威信，严重冲击全军官兵团结奋进的政治思想基础，对军队政治建军、政治生态和战斗力建设造成极大破坏，对党、国家和军队造成极为恶劣影响。

社论指出，冰冻三尺非一日之寒，除三尺之冰也非一日之功。当前腐败问题集中查处不是越反越腐，而是越挖越深。历史大势浩浩荡荡，强国强军进程不可阻挡。任何风浪考验都撼动不了人民军队铁心向党的如磐信念，任何艰难险阻都阻挡不了人民军队向强图强的坚定步伐。