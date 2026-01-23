Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金价飙升︱京东出黄金手机壳 ¥11299起跳最贵逾11万

即时中国
更新时间：18:45 2026-01-23 HKT
发布时间：18:45 2026-01-23 HKT

黄金价格疯涨，今日每盎司接近5000美元大关、最高见4967元的历史新高。京东京造日前推出Au99.99 黄金手机壳，入场费11299元（人民币，下同），最贵一款叫价11万2299元，号称「不只是配饰」，还是跟身的资产。

号称随身资产

据内媒报道，京东京造于21日推出这种适配于iPhone 17 Pro Max的黄金手机壳，以「是高颜值守护壳，更是随身资产」做定位。

相关新闻：SIM卡变黄金︱广东男土炮提炼 $22万金粒随时「揾命博」︱有片

这款手机壳采分体式设计，由基础保护壳与可拆式金片组成，金片分别提供10克、20克、30克、50克及100克五种规格。

对应的售价，则是10克售11299元；20克售22499元；30克售33699；50克售56199；100克售112299元。

此款豪华手机壳，不适用于七天无理由退换；鉴于国际金价即时波动，所有交易完成后无法办理退款，亦不支援补差价或价格保护服务；同时，无法指定具体发货时间。

相关新闻：金价飙升｜福建金店爆劫案 雌雄悍匪电击殴打女店主｜有片

页面还包含一则使用安全提示：因黄金材质特性，在使用无线充电或靠近微波炉、电磁炉等强电磁场装置时，手机壳可能因电磁感应产生意外发热，存在安全隐患，建议使用者避免此类使用场景。

京东京造客服指，该款黄金手机壳已开始接受预订，1月30日首发。每个黄金手机壳都有出品证书。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
王浩信陈自瑶罕见夫妻同心 13岁女儿恋情曝光誓追究到底：考虑采法律行动
01:29
王浩信陈自瑶罕见夫妻同心 13岁女儿恋情曝光誓追究到底：考虑采法律行动
影视圈
7小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
一粒「鼻屎」索价$498！港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱 亲述全过程｜Juicy叮
港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱：一粒「鼻屎」索价$498！亲述全过程｜Juicy叮
时事热话
9小时前
谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老  撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光  网民：弥漫粉红泡泡
谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老  撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光  网民：弥漫粉红泡泡
影视圈
10小时前