金价飙升︱京东出黄金手机壳 ¥11299起跳最贵逾11万

黄金价格疯涨，今日每盎司接近5000美元大关、最高见4967元的历史新高。京东京造日前推出Au99.99 黄金手机壳，入场费11299元（人民币，下同），最贵一款叫价11万2299元，号称「不只是配饰」，还是跟身的资产。

号称随身资产

据内媒报道，京东京造于21日推出这种适配于iPhone 17 Pro Max的黄金手机壳，以「是高颜值守护壳，更是随身资产」做定位。

这款手机壳采分体式设计，由基础保护壳与可拆式金片组成，金片分别提供10克、20克、30克、50克及100克五种规格。

对应的售价，则是10克售11299元；20克售22499元；30克售33699；50克售56199；100克售112299元。

此款豪华手机壳，不适用于七天无理由退换；鉴于国际金价即时波动，所有交易完成后无法办理退款，亦不支援补差价或价格保护服务；同时，无法指定具体发货时间。



页面还包含一则使用安全提示：因黄金材质特性，在使用无线充电或靠近微波炉、电磁炉等强电磁场装置时，手机壳可能因电磁感应产生意外发热，存在安全隐患，建议使用者避免此类使用场景。

京东京造客服指，该款黄金手机壳已开始接受预订，1月30日首发。每个黄金手机壳都有出品证书。