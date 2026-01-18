杀猪宴︱抢食打架险酿人踩人 各地急刹停「刨猪汤」活动

重庆合川女孩「呆呆」发起杀猪宴，吸引逾万人出席，令各地博主争相效仿。由于参加民众太多，秩序大乱，出现丧尸式抢食、争位打交，甚至有民众挤倒险变人踩人事故，各地博主纷纷宣布临时取消活动。

博主博流量纷争办

杀猪宴又叫「刨猪汤」、「刨猪宴」，是流行于川渝区的杀年猪活动，主人在杀猪后会邀请亲朋家宴。



合川女孩「呆呆」早前在网上求助杀猪，获网民热烈响应转发，在11日办了两天杀猪宴，共逾万人入村参加。事件迅即红遍全网，多地博主也模仿举办，但同时造成强大副作用。

江西丰城网红「卧龙哥」于14日也办杀猪宴，准备了100桌，但有达4至5万人涌来，远超当地的容纳能力，交通大混乱外，民众还出现丧尸式抢食情况。

1月15日，四川乐山中区乐青路，多名参加杀猪宴女子因争位互殴。

1月17日，重庆两江新区蔡家岗街道举人楼举办「刨猪汤」，由于现场人太多，出现推挤跌倒情况，幸无人受伤。



四川成都、重庆璧山以及湖南等多名跟风举办杀猪宴的博主，也纷纷宣布因人数太多，超出自己的处理能力，决定取消活动。