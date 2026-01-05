福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬

柬埔寨有年轻中国女子遭人丢弃街头，面目憔悴，脚部疑受伤骨折。事件引起网民关注，经调查女子来自福建，她的父亲表示，9日前女儿索钱声称治病，但警察与他联络，始知道女儿去年4月已出国，疑到了柬埔寨。中国驻柬使馆表示，已找到该名女子，将其送到医院救治。同时通报女子因受「高薪工作」诱惑到柬。

女子寻获时身体情况很差

中国驻柬使馆指，获悉事件后，即联系柬埔寨警方等多个部门及当地热心人士了解情况。上周六（3日）下午，驻柬使馆驻西哈努克领办在当地一家医院找到当时身体状况很差的女子，领办当即协调转送至另一家医院救治。据吴反映，其受「高薪工作」诱惑来柬，后流落街头。目前，女子身体状况有所好转，领办已联系其家属来柬办理接其回国事宜。

手持CT照片膝盖疑有伤

极目新闻报道，近日有网民发帖，指有少女在柬埔寨流浪，一身肮脏、头发打结，精神恍惚，双腿满是瘀青，手里抓着一张X光片，疑似骨折。

有自称知情网民指，上述女子是被男朋友骗去柬埔寨，但不知为何沦落街头。

帖文指，12月26日，有人发现女子吴某桢在柬埔寨西港一家酒店附近被人丢弃，手中拿著一张CT照片，据女子护照资料，发现她是福建人。

有网民发现，吴某桢的短片账号有2.4万粉丝，IP所在地为柬埔寨，最后一个视讯为2025年12月6日在柬埔寨发布。女子事后获当地警方协助，网上也流传她事后在救助站进食照片，并获当地提供治疗，但其流落柬埔寨街头的原因仍未明。

内媒在吴某桢家乡福建南平市下辖建瓯市某镇某村的村民得知，吴女目前仍未回国。

向家中称在浙江工作

吴某桢的父亲吴先生表示，他也是自去年12月26日以后，家里再也联络不到女儿，已经向当地警方报案。



吴先生介绍，他女儿2005年出生，读完中学后就辍学外出务工，此前告诉家里人自己在浙江上班，但上班以后仍经常找家里要钱，家里已经给她转了8万多元。2025年11月前后，吴先生不再给女儿转钱，但她一直与家里保持联络，也会视讯聊天。去年12月26日，吴某桢联络家里称腿出问题了，需要钱就医，家里赶紧转去了2200元。

吴先生介绍，也就是在12月26日当天，有亲属在网路平台看到了吴某桢在街头的照片，于是向他们发来，但他们再也联络不上女儿，于是向当地公安部门报警，「直到报警后才知道，女儿在2025年4月就出国去了柬埔寨，希望孩子平安回来！」吴先生说。

辖区派出所工作人员表示，接警后调查得知，吴某桢在去年3、4月份已经出境，因涉及境外，已经超出派出所管辖范围。

极目新闻联络中国驻柬埔寨大使馆和驻西哈努克领事办公室，电话未获接通。