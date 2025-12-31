禽兽不如︱陕西14岁女屡遭亲父猥亵逼裸聊 被告辩称已保留良知底线

陕西近日有一宗离谱的刑事案件，被告自亲生女儿14岁起，隔著内裤猥亵、逼女儿与其裸聊等，兽行被揭发后，竟辩称因女儿长得像受害人母亲而犯案，且自己仍保留一定良知底线，又认为受害人明知他的品行，仍抛下女儿离家出走，也应负上责任。法院最后判被告十年有期徒刑。

网民不满仅囚十年

热度新闻报道，据中国裁判文书网通报，陕西山阳县被告许某，2005年在西安认识女友后同居，2008年二人诞下一女许乙，三个月后女友离家出走。

许某案发后向警方表示，因许乙越成长越像她母亲，因而对女儿产生异样感情。

2021年初，许某看著13岁的女儿，产生侵犯她的冲动，被许乙以刀架颈威胁自杀才罢手。

2022年5月，许某强行对女儿许乙隔著内裤猥亵得呈，事后用卫生纸清理痕迹，同年，许某以同样手法多次猥亵许乙。

2023年许某外出打工，要求许乙与他裸聊，6月份再次要求裸聊并在家装了监控，发现许乙与他人聊天想要离家出走，许某立刻赶回来把许乙打了一顿，当晚又多次猥亵许乙。6月28日许乙报警称被父亲强奸，当天许某被传唤到案。



反咬前女友置骨肉于险地

许某辩称自己是初犯，以前从无违法犯罪记录，保留了一定的良知底线，且孩子母亲明知自己的品行，仍然扔下女儿让她置于危险中，也负有一定责任，请求轻判。

法院认为许某丧失人伦底线，对孩子造成不可磨灭的伤害，但其认罪认罚符合从宽处理的条件。以强奸罪判处许某十年有期徒刑。

判决在网上引发强烈反应，所有网民痛斥被告禽兽不如，辩护理由无耻反映无悔意，即使认罪也不能轻判十年有期徒刑。