Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

禽兽不如︱陕西14岁女屡遭亲父猥亵逼裸聊 被告辩称已保留良知底线

即时中国
更新时间：09:56 2025-12-31 HKT
发布时间：09:56 2025-12-31 HKT

陕西近日有一宗离谱的刑事案件，被告自亲生女儿14岁起，隔著内裤猥亵、逼女儿与其裸聊等，兽行被揭发后，竟辩称因女儿长得像受害人母亲而犯案，且自己仍保留一定良知底线，又认为受害人明知他的品行，仍抛下女儿离家出走，也应负上责任。法院最后判被告十年有期徒刑。

网民不满仅囚十年

热度新闻报道，据中国裁判文书网通报，陕西山阳县被告许某，2005年在西安认识女友后同居，2008年二人诞下一女许乙，三个月后女友离家出走。

许某案发后向警方表示，因许乙越成长越像她母亲，因而对女儿产生异样感情。

相关新闻：河北11岁女4年被奸70次 继父被告：不是亲生 以为不会报警

2021年初，许某看著13岁的女儿，产生侵犯她的冲动，被许乙以刀架颈威胁自杀才罢手。

2022年5月，许某强行对女儿许乙隔著内裤猥亵得呈，事后用卫生纸清理痕迹，同年，许某以同样手法多次猥亵许乙。

2023年许某外出打工，要求许乙与他裸聊，6月份再次要求裸聊并在家装了监控，发现许乙与他人聊天想要离家出走，许某立刻赶回来把许乙打了一顿，当晚又多次猥亵许乙。6月28日许乙报警称被父亲强奸，当天许某被传唤到案。

相关新闻：26岁人妻猥亵12岁侄仔 因精神病被免刑责惹丈夫质疑

反咬前女友置骨肉于险地

许某辩称自己是初犯，以前从无违法犯罪记录，保留了一定的良知底线，且孩子母亲明知自己的品行，仍然扔下女儿让她置于危险中，也负有一定责任，请求轻判。

法院认为许某丧失人伦底线，对孩子造成不可磨灭的伤害，但其认罪认罚符合从宽处理的条件。以强奸罪判处许某十年有期徒刑。

判决在网上引发强烈反应，所有网民痛斥被告禽兽不如，辩护理由无耻反映无悔意，即使认罪也不能轻判十年有期徒刑。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
18小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
11小时前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
9小时前
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
1小时前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
12小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
12小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
16小时前