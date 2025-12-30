Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳地铁︱13号线开通累换乘站塞爆 官推3招疏导包括飞站惹议

即时中国
更新时间：10:22 2025-12-30 HKT
发布时间：10:22 2025-12-30 HKT

深圳城轨4条新线路在28日开通，其中13号线一期北段运作后，导致留仙洞站在29日的上班早高峰出现「塞人」情况，许多乘客在站内要挤堵逾10分钟才能离开。地铁方面30日会实施3新措施疏导乘客，包括飞站。

滞留留仙洞站逾10分钟

13号线一期北段开通后首个上班日（29日），由于换乘客量加上原本的使用民众，令留仙洞站人满为患，大量乘客挤在月台及站内，无法疏导，有乘客在网上发帖表示，在站内挤堵超过10分钟，才能离开车站。

29日晚，深圳地铁发通报，指29日早高峰时段，深圳地铁留仙洞站到站客流与换乘客流叠加，特别是13号线换乘5号线乘客大幅增加，导致通行时间延长。

相关新闻：深圳地铁4条延长线今开通 5号线西延助罗湖直达东门等三大商圈

深圳地铁表示，会在今日（30日）实施3项疏导措施，分别是：及时发布留仙洞站客流情况；实施客流组织最佳化措施；8:20-8:50期间，如遇客流极端拥挤情况，5号线双向列车在留仙洞站将不停站通过。

相关新闻：打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了

对于深圳地铁的疏导措施中，包括考虑「飞站」，惹来不少网民意见，认为换乘站规划不足，未能满足实际需要，而人多挤塞便考虑「飞站」，则是解决提出问题的人，对需要使用留仙洞站的乘客同样带来不便。

 

