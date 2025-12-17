「蚂蚁」运血︱跨23省运逾10万孕妇血出境 偷验胎儿性别赚¥3000万

广州、佛山、深圳近日联合行动，破获一个全国走私孕妇血样本集团。不法分子以快递方式，在23省累计收集超过10万份孕妇血样本，再通过水客以蚂蚁搬家方式将样本运出境化验，以鉴别胎儿性别。警方指，涉案集团获利超过3000万人民币，目前有26人被捕。

广佛深同步展拘捕行动

由地内地禁止提早鉴别胎儿性别，许多孕妇便通过走私集团，将血液样本运到境外化验，以提早知道会生男还是生女。

央视报道指，广州海关缉私局近日调集265名警力，在广州、佛山、深圳三地同步行动，捣破2个专业走私孕妇血样出境的犯罪集团。



经初步查明，涉案集团累计走私出境孕妇血液样本超10万人份，非法获利超3000万元，涉案范围覆盖全国23个省份，是近年来广州海关缉私局侦破的规模最大、涉及面最广的同类案件。

广州海关缉私局侦查一处副处长郑重表示，2022年起发现有人经网络平台， 胎儿性别鉴定的名义收集孕妇血，走私到境外进行化验，于是成立专案组调查。

广州海关企业管理和稽查处稽查业务管理科副科长 时茜指，在对水客及其他疑犯数十万条的交易资讯和行动轨迹里，分析出涉案组织的犯罪模式。

客户付两到三千元费用

报道指，不法分子组织严密，境内揽客采血、血样中转保管、跨境通关夹带等各环节均有专门人员负责，作案流程专业化、隐蔽性极强。

不法分子会在社交平台，以「无创胎儿性别鉴定」、「遗传病筛查」等名目吸引客户。



客户付两千到三千元，按境外化验所委托单的要求自行找「熟人」或通过部分网路医疗平台采血。样本以快递方式收集，通过水客夹藏方式走私通关到境外，交境外化验所检测。

水客将孕妇血样试管用胶带捆绑在腹部、大腿内侧，或藏在特制夹层的拉杆箱中，走私手法不断翻新，日趋隐蔽。眼前这些试管里的红色液体就是今年8月份，水客企图从口岸携带出境的孕妇血样，一共537人份。

据了解，本案核心水客头目之一卓某，自2024年4月至2025年8月，先后组织水客将4000多人份孕妇血样通过藏匿夹带方式走私出境，一年多获利十多万元。主要疑犯李某不到五个月内就非法获利高达700多万元。

本案26名嫌疑人中，9人已被检察机关批准逮捕，该案正在进一步侦办中。