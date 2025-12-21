奇案解密︱北京大兴三代灭门惨案 狂男李磊杀六至亲竟源于童年阴影？

杀人是最大罪恶，何况灭门，更何况灭门凶手是骨肉至亲！北京2009年，发生一宗恐怖6口灭门案，男女户主及其女儿、媳妇、两名孙子全被刺颈捅杀，凶手竟是男户主儿子李磊。李磊声称，之所以犯下滔天罪行，是因为从小家人对他不认同，只有打骂、唠叨与无视，令他终于爆发以30厘米长刀，杀一人再抽烟，逐一把家中活口屠戮殆尽。

祖父隔代照顾备受溺爱

据凶手李磊被捕后自述，出身于1980年的他，从小跟农村的爷爷奶奶生活，备受溺爱。李磊自小聪明但无心向学，搬回原生父母家生活后，嗜酒父亲脾气暴躁又管束极严，动辄打骂。



李磊个性内向，不爱说话，但脾气倔强，被父亲体罚时不求饶不闪躲。李磊又形容母亲十分唠叨，整天在他耳边不断啰啰嗦嗦说个不停，但父母却从来不会认同称赞自己。

初中辍学后，李磊一度到工厂打工，但终因不满父母管束过严，压力太大，在17岁时出走，在外任推销，月入三四千元，在当年算是很不俗的收入。

离家出走年余的李磊，以为做出的成绩，应该可获父母认同而鸟倦知玩。可是回家后，发觉父母从无改变，对他只有无穷的批评与否定。就连妹妹也跟著看不起他，还不时向父母「报寸」害已经成年的李磊被打骂。

具生意头脑开当铺足疗店

22岁时，李磊和河南籍女子王美玲结婚，婚后育有二子及一起经营美发店。

李磊虽然农村成长及只有初中学历，但在生意方面很有头脑，先后从事足疗、信用卡套现、典当等生意，收入颇丰。



可是，一直望子成龙的李磊父亲，仍对儿子的成就不屑一顾，认为李磊做的是不正经事。此时，王美玲已结束美发店，改做传销工作，也与公公奶奶联成一线，对李磊百般否定，只会问丈夫取钱。

至案发当晚（11月22日），李磊眼中毫无温暖的家，出现毁灭导火线。当晚，李磊载父亲出席喜宴，李磊虽然言听计从，服侍周到，但仍不断遭父亲在亲友面前呼喝责骂，令他内心大为愤怒。

回家后，王美玲和李磊不知为何又争吵，至23日凌晨，李磊多年在家中承受的压力与无视终于爆发，在包中取出30厘米长刀，捅向妻子颈部，将她杀死。

杀妻后，李磊坐在床上抽烟，之后，到了正玩电脑的妹妹房间，也以同样手法，将胞妹杀害。

连杀二人后，李磊再回房抽烟，不久，李磊父亲朝他房中走来，李磊听见声响，于是在门口刺毙父亲。



两亲生骨肉同遭毒手

由于，李磊每次动手，也是朝颈部刺去，所以杀死三人也没有呼救声响。弑父后，李磊离开自己房间，在客厅抽烟，直至母亲夜起，又遭儿子趁机杀害。

李磊表示，杀了父母、胞妹及妻子后，在漆黑客厅一直抽烟到天亮，之后进入两名子女房间，将他们杀死。

亲手将全家杀害后，李磊以考察经商为名，与不知情友人，逃到深圳，再到海南。2009年11月27日，李家灭门六尸案终被揭发，28日，李磊在三亚被捕。

李磊向警方透露，长年在家中被否定不尊重，使他的愤怒愈积愈深，很久前已有杀死父亲的念头，所以买了把30厘米长刀放在随身包内。至于为何要把两名亲生骨肉也杀死，李磊指自己也不知道。警员曾问，如有机会是否仍会残杀家人，李磊则平静地说：「只要父母活著还得这么干」。