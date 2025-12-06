马克龙访成都｜与王楚钦孙颖莎等国乒对打 总统球技如何？｜有片

法国总统马克龙昨（12月5日）晚已离开成都，结束对中国为期三日的国事访问。而马克龙在成都访问期间，到访了四川省体育馆，和正在成都参加混团世界杯的中国乒乓球队、法国乒乓球队亲切交流。

马克龙于周四（12月4日）晚抵达成都，昨天（5日）早上就在湖边跑步，下午他与法国队、中国队进行交流，国际乒联主席索林，中国乒协主席、乒羽中心副主任王励勤陪同。

马克龙与法国队的菲利克斯-勒布伦搭档，与国乒的王楚钦/林诗栋进行男双对练。菲利克斯-勒布伦爆冲了一板，王楚钦随后打出一记反手扣杀，赢得掌声雷动。

接著，索林提议进行一场混双交流，于是马克龙与法国队的女队员帕瓦德，对阵奥运冠军、世锦赛冠军孙颖莎/王楚钦。

这3分半钟的比赛，马克龙数次尝试接孙颖莎的发球，直到最后终于成功了一次。交流结束后，中国乒协秘书长何潇向马克龙介绍道，孙颖莎/王楚钦是巴黎奥运会的乒乓球混双冠军。

那么马克龙的乒乓球水平如何呢？只能说在国乒队员不发力的情况下，能够把球轻轻打回去，但基本上没有什么进攻能力。