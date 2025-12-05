知名车评人陈震被全网禁言 疑与发布小米捐款驰援香港评论有关

在内地全网拥有逾2400万粉丝的车评人陈震，周四（12月4日）深夜被抖音、小红书等多个社交媒体禁言。主号被封之后，其本人通过另一个账号「陈震同学的同学」发文回应称：「好好反思一下………」据内媒称，此前陈震因开劳斯莱斯发生车祸和对小米捐1000万港元驰援香港火灾发布评论等事多次上热搜，引发质疑，可能与是次被禁言有关。

微博和抖音显示，陈震的账号「陈震同学」因违反法律法规和政策，目前处于禁言状态。他在快手、小红书和哔哩哔哩（B站）的账号，也已被禁言。

公开资料显示，陈震是中国知名车评人，原「汽车之家」主持人，具有多年汽车评测类视频主持经验，评测视频涵盖上百个品牌车型，代表作有《越野路书》《震震有词》《萝卜实验室》等节目。

有网民在10月3日发布图片，称陈震疑因逆行发生交通事故。北京市交管部门10月4日通报，事故双方均未涉酒涉毒，陈震负事故全部责任。

陈震随后发文道歉，称「是我的问题，一切负面照单全收，全力配合解决问题中，不会有丝毫懈怠，事故经过以官方公告、车辆EDR数据为准」，表示将全力配合有关部门做好后续工作，补偿对方相关损失。

此外，陈震近日在网上比较活跃，曾因涉小米电动汽车品牌的言论引发争议。11月27日上午，「小米公益基金会」官微宣布，香港小米基金会捐赠1000万港元，紧急驰援香港大埔火灾救援。随后，陈震带话题发布微博称：「不管出于什么原因，但这事本身没得黑，点赞～」其后，陈震在网上发布微博称「表述不清」致歉。他亦被网民批评天天蹭小米热度。

微博大V王玮晨周五（5日）发文说：「陈震全平台被禁言，不知道具体是哪一条，他是几乎每天都在阴阳某大厂（指小米），加上不停挂极端言论，煽动群体对立，之前还借（香港）火灾捐款做文章。感觉哪个角度都够他禁的了。」

陈震周五则继续通过微博小号「陈震同学的同学」发文「出门搬砖」，有网民在这则贴文下留言「震哥性格就是好战，但也确实容易被禁言，做自己有得有失」，陈震回应道：「反思，改正」。

陈震随后也发布一则46秒的短片检讨称「自作自受」，「其实冷静下来想一想，这事儿很值得反思的点，在于流量很大，给大家带来的更多应该是一些乐观的正能量，而不是一些很激烈的言辞」。他称会好好反思，吃一堑长一智。