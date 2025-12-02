臭味袭校园︱贵州医大疑漏煤气 数百学生半夜全员疏散
更新时间：15:20 2025-12-02 HKT
发布时间：15:20 2025-12-02 HKT
发布时间：15:20 2025-12-02 HKT
贵州医科大学宿舍2日凌晨怀疑泄漏煤气，浓烈气味弥漫校园，数百名学生要紧急疏散避险。校方指，经查气味源自校外，目前正在查找泄漏点，事件中无人受伤。
外部泄漏飘入校园
据网民深夜反映，贵州贵安新区的贵州医科大学，凌晨后陆续有学生反映，闻到疑似煤气的刺鼻气味。
校方接报后，紧急疏散数百学生到礼堂、图书馆避难。至凌晨5时后，校方确认安全后，才让学生陆续返回宿舍。
《正在新闻》报道，贵州医科大学后勤管理处及贵阳市应急管理局回应指，事故属外部泄漏，并非校内煤气管道漏气。
由于外部的味道传到校内，气味较重。学校出于学生安全考虑，紧急让学生避难。气味的范围主要在校内A区。
目前没发现泄漏点，正在扩大范围排查，已关闭总闸，无人受伤。
