中日交恶｜河南「东京大饭店」改名「开封欢迎你」惹热议

北宋定都东京，即今天的河南开封市。有开封网友近日发图指，开封市东京大饭店水塔上面的字换了，由「东京大饭店」易名「开封欢迎你」，暂时不知道是否与最近中日交恶有关。

网友：《东京梦华录》改名《开封梦华录》？

有网友调侃，《水浒传》里面鲁智深出家的东京大相国寺也要改成开封大相国寺？有网友说：《东京梦华录》要不要改名《开封梦华录》？也有网友说，「进一步倒退回包公大酒店」。

东京大饭店位于开封市鼓楼区迎宾路，上世纪八、九十年代曾经盛极一时，但大概2010年左右已停止运营。该饭店曾是当地知名地标，周边交通便利，邻近包公湖、博物馆等景点。

有开封网友发出3张图，写道：作为包公湖附近的地标之一，之前每次路过，都会和朋友开玩笑说，「店」没了，但「东京大饭」还在。今年六月发现「店」补上了，心想这也是好起来了。今天下午再路过时，发现整体都换成了「开封欢迎您」，一个时代结束了。

也有开封网友发图证实，开封市东京大饭店最后一个水塔上面的字换了。