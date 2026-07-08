施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议

《施政报告2026》公众咨询已于6月29日展开，政府正同步就《施政报告》及香港首个「五年规划」收集公众意见。《星岛头条》持续更新及整合各方消息、资讯和政商界倡议，让读者在《施政报告》公众咨询期间，一文睇清最新资讯！近月政界提出不少倡议，包括医疗劵加码至3000元、推行「累进式子女免税额」、收紧输入外劳计划等；房屋方面包括重推公屋租置计划等。

政府已展开《施政报告》2026公众咨询。

特区政府于6月29日就行政长官2026年《施政报告》展开公众咨询。一般而言，特首李家超会在每年9月至10月宣读新一份《施政报告》。

「香港五年规划」公众咨询自开展以来，政府已举办十多场咨询会，接获近千份意见书。政府考虑到两份文件关系密切，且过去有市民反映其意见同时适用于两者，政府决定在余下的咨询会中，合并收集有关「五年规划」与2026年《施政报告》的意见。

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身兼社联主席的选委界议员管浩鸣提倡，研究推行「累进式子女免税额」，建议递增第二名或以上子女的免税额度，以减轻多孩家庭的经济负担，另提出研究为祖父母发放「照顾亲属幼儿津贴或免税额」，纾缓在职家庭压力并肯定长者的家庭贡献。

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谭镇国倡恢复2,500元免入息审查学生津贴

新社联谭镇国建议恢复2,500元免入息审查学生津贴，直接减轻所有家庭的开学开支压力；同时确保本地劳工优先就业，期望政府加强打击黑工，建立黑名单与举报机制，并适时调整外劳政策，对滥用者引入刑罚，切实保障本地劳工权益。

工联会呼吁政府兑现2020年承诺，尽快公布为低收入雇员及自雇人士代供5%强积金的具体执行细节与时间表。工联会又建议为「工作间猝死」设援助基金，帮助猝死雇员家属渡过难关。

工联会会长吴秋北、理事长黄国。工联会FB图片

工联会与行政长官李家超会面，就《施政报告》提交意见。工联会FB图片

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管浩鸣倡增长者医疗券至3000元

管浩鸣建议增加长者医疗券金额和个人户口内的累积金额上限，分别至$3,000和$10,000，并允许用于私营物理治疗及心理健康服务。同时研究设立「健康储蓄账户」：参考新加坡「保健储蓄计划」(MediSave)，允许市民将部分强积金或公帑补贴转入个人医疗储蓄账户，专款能用于预防性医疗，例如年度体检。

工联会倡增长者医疗券扩至福建及海南

工联会主张长者医疗券适用范围扩至福建及海南，并在现有城市推行「一市多点」安排，让港人长者在更多医疗机构使用医疗券。

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立法会体育、演出、文化及出版界议员霍启刚指，明年是香港回归祖国、特区成立30周年，希望明年央视春晚可以设立香港分会场。他亦建议政府尽早为庆祝回归30周年成立相关督导委员会和统筹办事处，及早联动各界。

体育方面，霍启刚建议重建维园网球场，升格为一个设有1万个座位的多功能全天候场馆，争取更高规格国际赛落户。

「G19」建议设立高层次「人口战略专责委员会」；加强公营辅助生育服务、增加0至2岁独立幼儿中心服务名额、优化「在校课后托管服务计划」等，以提高生育信心。建议推出家庭税务优惠，包括聘请外佣开支扣税。

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「G19」建议多管齐下助青年置业，包括研究在北都资助房屋项目，为青年试行「先租后买」安排。

新社联谭镇国建议重推公屋租置计划，拣选合适屋邨，订定合理可负担售价，并设立维修储备金及禁售期，满足公屋居民的置业愿望。

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劳联强调必须保障本地工人优先就业，按不同行业的职位空缺等客观指标变化，动态收紧输入外劳政策。此外，劳联提议增设「支持本地失业劳工征款」，向外劳雇主收取每名外劳100元的额外征款，用以向本地失业劳工提供过渡支援；而「餐饮业转型基金」，则由「支持本地失业劳工征款」提供，向餐饮业工友提供有条件的短期失业援助金。

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实政圆桌倡强制油公司公布「燃油实价」机制

实政圆桌立法会议员庄豪锋表示，随著中东地缘政治冲突持续，国际原油价格剧烈波动且长期处于高位，直接导致本港民生车用燃油价格居高不下。然而，本港燃油市场长期存在「价格不透明」的结构性问题，建议政府研究透过立法或修改油站批租条款，强制油公司履行以下披露义务，包括统一计算基准，订立一套法定计算公式，要求油公司扣除其「最普遍、无门槛或极低门槛的常规折扣」后，计算出一个「标准最终售价」（即「燃油实价」）。

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「G19」建议推出服务本地中小企的「组合出海计划」。增强「多个中心」相扣牵引作用，特别要发挥香港融资优势，服务国家建设金融强国，深度对接内地企业「走出去」战略。

「G19」建议为落户北都的重点企业提供具竞争力的土地及税务等优惠，以及持续、「贴身」的配套支援服务，灵活处理土地面积和科研场地需求，避免因土地供应「空窗期」导致企业流失。用好北都专属法例，打通跨境「四流」，积极引入湾区标准对接试点项目。

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