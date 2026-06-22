李家超访福建︱出席闽港合作会议第五次会议 达成28个合作项目 涉航运物流、创科等11范畴

行政长官李家超今午（22日）在社交平台发文，指和特区政府代表团，出席在福州举办的闽港合作会议第五次会议，闽港双方就多个重点领域深入交流意见，进一步深化合作，两地达成一系列合作成果，包括在航空航运和物流、创新科技、法律和争议解决、医疗衞生和中医药等11个范畴达成28个合作项目。

两地达成28个合作项目 涉11个范畴

两地政府部门和机构代表亦签署6份涵盖文化旅游、青年发展、金融、经贸及教育领域的合作协议，为闽港两地的全方位合作注入新动力、新方向。

李家超晤福建省委书记周祖翼

出席会议前，李家超亦和福建省委书记周祖翼先生会面，这是自他去年8月率团访问香港后，两人再次会面。他说这是出任行政长官后，首次带领特区代表团到访福建，两方都十分认同「闽港合作会议」机制自2015年设立以来为两地结下丰硕成果，并期望在闽港合作多年来的坚实基础上，进一步探索合作空间。

李家超表示，福建省拥有不少极具国际竞争力的企业，香港亦一直是福建最大境外投资来源地。他特别向周祖翼表示，在经贸投资方面，香港一直是福建企业境外上市的首选平台和布局全球业务的第一站，特区政府去年成立的内地企业出海专班，已与福建探讨共同举办活动，鼓励和服务福建企业，多利用香港在「一国两制」下「背靠祖国，联通世界」的独特优势，拓展海外市场，亦欢迎更多福建企业来香港上市。他亦期待两地未来在创新科技、文化旅游、青年发展、教育等方面多交流和合作。

李家超率领特区政府代表团抵达福建访问，福建省副省长赵增连（左三）在机场迎接。

李家超今早亦发文，指率领特区政府代表团抵达福建访问，将出席闽港高层会晤暨闽港合作会议第五次会议。他感谢福建省副省长赵增连，中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室代表，以及福建省港澳办代表在机场迎接。

李家超说，今次访问期间，闽港两地将签署多项合作项目，此行亦会实地调研，参观科技企业和文化项目，了解福建在数字经济等方面的最新发展。他期待这次访问成果丰硕，为闽港合作开拓更广阔的空间。

图片：李家超FB