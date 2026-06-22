大棋盘︱特首访谈展干劲 见连任端倪？资深建制研判：具政治担当人选不多 火灾未必有决定性影响

任期尚余一年的特首李家超，日前获中央港澳办主任夏宝龙竖起大姆指赞好，随即令政界浮想联翩，关注他连任行情是否看涨。李家超上周接受《星岛》专访时表示，目前谈连任「言之尚早」，先全神贯注做好工作。笔者当日现场所见，李家超言谈间仍充满干劲，他回应有关国家主席习近平「四点希望」的工作进度时，自信十足地表示政治、经济、民生三方面工作进度显著，并细数现任政府的「破除利益藩篱」、改革公务人员体系等工作。

大谈破除利益藩篱工作

国家主席习近平2022年向特区政府提出「四点希望」，其中之一正是「破除利益藩篱」，李家超在访问中大谈在不同领域如何克服挑战，打破既得利益，例如的士与网约车之争、取缔劣质㓥房，甚至《基本法》23条立法，背后有「政治利益」对社​​会篱谑宏福苑大火揭示本港围标问题深入骨髓，他亦表明绝对会考虑将围标行为刑事化，增加罚则，作出系统和法律改革。

笔者过去3年均参与特首访问，近距离了解施政思路，由最初聚焦疫后经济复苏及国安议题，演变至今日强调勇于改革破局、主动对接国家规划，除了是施政重心转移，也体现政府治理思维的与时俱进和格局提升，特首对于未来工作似仍充满魄力。

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茶敍与会者：夏宝龙未因宏福苑事件「怪罪」

距离明年特首选举只有约9个月，李家超会否争取连任、成为回归后第一个做足十年的特首，备受关注。目前政府要处理问题众多，除了正制订首份「五年规划」，宏福苑事件后续亦相当棘手。夏宝龙早前在港与政界元老茶敍，表明支持特区政府调查事件及问责，有与会者忆述，夏宝龙在谈话期间没有任何一丝因为宏福苑事件「怪罪」，或不同意特首工作的意思，甚至多次肯定特区政府整体工作，一定程度上为特首减了压。

一名资深建制人士认为，火灾只是中央对未来特首人选的众多考虑因素之一，未必有决定性影响，尤其考虑到香港特殊情况，面对地缘政治不确定性、经济转型等挑战，需通盘考虑是否有人比现任更适合，而符合众多要求后，尚有更重要的一关——获得中央充份信任。

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该人认为环顾香港政坛，有能力的人不缺，但「有担当」者屈指可数，「到底其他潜在人选，能否背负行政长官这份职责的『重量』？政治上的担当，重要性不下于工作能力。」亦有政圈中人说，据过往经验，特首选举人选须由更高级别的领导者拍板，只能等到后期。

特区政府明年便换届，特首固然是核心，但一个有能力、有担当的问责班子亦不可或缺。事实上，本届政府不乏良才猛将，敢于攻坚「老大难」问题，承担感和执行力有目共睹，值得留任甚至更上一层楼，加上过去数年环境变迁和风浪考验，官员的实际表现已更形清晰，无论李家超连任与否，相信官场明年将迎来一场颇大规模的「执位」。

聂风