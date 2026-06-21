香港五年规划︱梁振英：香港资本市场具规模 有条件仿效SpaceX推动「商业航天」

政府正全力编制香港第一个五年规划，正展开为期两个月的公众咨询。全国政协副主席、共享基金会主席梁振英表示，香港在制订五年规划时，必须有所取舍及决择，核心重点是配合国家所需，发挥香港所长及香港所能。他又提到，香港应善用其高度市场化的资本主义优势，借鉴美国SpaceX行政总裁马斯克的成功经验，发展商业航天及高端航运服务，香港在全国众多城市中，是唯一具备类似资本主义市场力量的城市，最有条件仿效此模式推动「商业航天」发展。

必须抓重点配合国家所需

梁振英今早（ 21日）在商台节目表示，国家「十五五」规划已提出国家所需，认为本港五年规划需要助力国家完成相关目标，为香港带来更大的发展及繁荣，未来五年香港必须精准对接国家目标，四大范畴包括 ；加快建设金融强国；巩固同提升航运中心地位；巩固同提升贸易中心地位；及加强创科。这些将是撑起香港经济发展、为青年提供事业发展机会的关键支柱。他又指，「十五五」规划纲要提出加快建设上海国际金融中心，至于在香港篇章提出支持香港巩固与提升国际金融中心地位，认为香港与同为国际金融中心的上海如何分工，亦值得思考和研究。

他又称，如今香港迎来新的规划机遇，若能对准国家「金融强国」及全球治理的政策东风，积极融入国家大局，不仅能为本地经济注入新动力，更能为本港热衷商科与金融的青年一代，开辟未来数十年的优质跑道。

发挥香港独特资本市场力量

谈及航天发展时，梁振英特别提到美国富商马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 的成功。他指出，SpaceX 能在短时间内迅速崛起，正是利用了美国高度市场化及资本主义社会的市场力量，迅速凝聚国家的资本、人才与技术。在全国众多城市中，香港是唯一具备类似资本主义市场力量的城市，最有条件仿效此模式推动「商业航天」发展。

他笑言，发展航天产业「唔系话要你喺离岛搞个火箭发射场，香港亦都无呢个条件」，而是聚焦于商业航天服务。例如，卫星发射与汽车一样需要购买保险，香港大有条件承接这些卫星保险、融资及管理业务。若能坚持发展一二十年，航天（未来产业）与航空、海运（新兴产业）将能共同大幅扩阔香港的航运业版图。

中国兼济天下展现强大领导力

梁振英又指，当前国际形势变乱交织，百年未有之大变局加速及加深演进，共享基金会近年在国际人道主义援助所见，西方国家（如美国）退出世界卫生组织，有美方的援外机构减少对发展中国家的支援力度，形容是几乎是「不辞而别」撤走援助，导致部分发展中国家甚至面临医院缺乏止痛药等困境。

梁振英批评，美国拥抱「小院高墙」的思维是双标，而中国至今发布4份全球倡仪，于6月17日发表逾两万字的全球治理白皮书，坚决维护联合国权威，并强调在公共卫生等领域「兼济天下」，展现了强大的道德与道义领导力等软实力，世界各国强烈响应，反映中国在人类社会，尤其在道德上能发挥领导力。

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