李家超专访︱上任四周年 特首：宏福苑事件必定有系统及法律改革 围标刑事化「绝对会考虑」

本届政府上任快将四周年，行政长官李家超接受《星岛》专访，总结施政成果。他喜见在政治、经济、民生上，本届政府工作皆取得显著进度，对未来经济前景有信心。提到大埔宏福苑大火独立委员会工作启动已半年，9个月工作限期只剩三分之一，李家超指对委员会工作充满信心，但明言「不争朝夕」，若委员会需更多时间，可向他提出。对于有声音建议把围标行为刑事化，他表明「绝对会考虑」，强调最终必定有系统及法律改革。

李家超专访｜公屋轮候时间显著缩短、经济正增长

李家超指，本届政府在政治层面，历史性完成《基本法》第23条立法工作，保障国家安全，亦理顺了政治体系，「以往议会是对抗性、破坏性的，政府想做的事情很难通过」，但现在政治生态回复理性，审议效率提升，在「爱国者治港」下大家共同为香港利益出发，发挥「既配合又制衡」作用。

经济民生方面，李家超提到，他上任之初经济呈负增长，但情况已扭转至去年的正增长3.5%；市民月入中位数由1.9万元升至现时约2.3万元；进出口按年录得双位数字增长等。

李家超：打击滥用公屋有成效

李家超特别提到，公屋综合轮候时间在他上任初期达高峰，足足6.1年，现已缩短至4.7年，政府利用简约公屋等政策改善基层居住环境，也透过简化「生地变熟地」程序、提升建筑技术等加快建屋；同时通过加强打击滥用公屋，收回约1万个单位：「见到小朋友（上楼后）开心的样子，是我们最大的鼓舞……这些冷冰冰的数字，看起来好像不多，但对于等候的人来说就很多了。」

公屋轮候时间于本届政府上任后有明显改善。资料图片

宏福苑事件 李家超：按独立委员会建议 决定改革方案

今届政府面对最重大的困难，莫过于导致去年11月发生的大埔宏福苑世纪大火，造成168人死亡。中央港澳办主任夏宝龙近日与政界元老茶聚时，表明支持特区政府调查事件及责任谁属。李家超去年12月中宣布成立独立委员会，目标是于落实运作起9个月内完成工作，委员会下周再展开聆讯。李家超指，现时委员会进度畅顺，他当初向委员会提出两个主要题目，即火灾蔓延成因及相关法律责任、围标问题如何解决。

他表示，独立委员会考虑所有资料后，会向政府提供最全面建议，报告必定是政府的重要参考，并基于事实和整体考虑，决定最终的改革方案。他明言，必定会有法律和系统性的改革，遍及广泛领域和程序上的优化；亦有部分改革不用等委员会完成工作，可同步进行，包括优化「招标妥」、提升消防巡查标准、工地禁烟等。

围标刑事化？李家超持正面态度：可保障市民利益

针对围标行为，李家超批评这些不法分子也是「既得利益者」的一部分，行为形同「将他们的利益，建立在市民的金钱、危险之上」，必须打击。大律师公会、竞争事务委员会近期建议修例，把围标行为刑事化，例如引入最高7年监禁刑罚，李家超表示持正面态度，指刑事化是把权力及惩罚力度加大，保障市民利益，「我绝对会考虑，而在追究责任时，刑事责任也是第一项会追究的。」

他强调仍在研究不同的法律改革，可有不同选项，须了解具体成效及整体考虑，亦必须考虑独立委员会的报告，并与政府研究融合。近期警方和廉署起诉7人及两间公司，他表明调查会继续，将违法人士绳之于法。

独立委员会提交报告「不争朝夕」 最终建议更重要

李家超指，独立委员会工作进度理想，对他们充满信心，更有信心是委员会提出的建议，因为大火背后涉及一些多年累积的问题，部分是系统性、制度性或法律问题；他亦明白问题复杂，如果委员会认为需要多一些时间，亦会尊重。至于会否要求在事件一周年之前交报告，他强调「不争朝夕」：「我关注工作报告最后的结果和改革建议，多于需要多少时间，因为那影响我们长远的系统改革。」

记者：陈嘉洛、林剑、黄子龙

摄影：伍明辉、刘骏轩