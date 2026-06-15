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香港五年规划︱李慧琼：夏宝龙来港调研显中央重视 议员当责无旁贷助政府广听民心

政情
更新时间：18:47 2026-06-15 HKT
发布时间：18:47 2026-06-15 HKT

政府今日（15日）开始为期两个月的香港首个五年规划公众咨询。立法会主席李慧琼表示，适逢中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙明天起一连两日来港，就香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设进行考察调研，「这充分显示中央对香港编制首个五年规划的重视和支持。」

立法会5月已呈意见书 议员将落区搜民情

李慧琼说，正如行政长官指出，香港编制首个五年规划是历史性的一步，有重大意义，让香港可以抓紧更多国家战略和发展所带来的机遇，并更好融入和服务国家发展大局。咨询文件胪列了六大部分，包括加快北部都会区建设；经济、金融和贸易；创科和产业发展；民生及社会发展；区域合作发展，以及文体旅协同发展和绿色生活等，并提出多项具体的政策方向及建议，供公众集思广益。立法会较早前已「总动员」，就上述六个范畴广泛听取和搜集市民和不同界别的意见，总汇成一份结合议员专业和各界智慧的专题研究及意见汇集报告，于5月下旬提交予行政长官。

她强调，随著公众咨询正式展开，立法会作为香港特区最重要的民意汇集地、议员作为民意代言人，定当责无旁贷，继续建言献策，并积极落区落界，在行政主导下协助政府广听民心、广纳民情。她代表立法会呼吁社会各界就咨询文件踊跃发表意见，齐心协力为香港编制好属于广大市民的五年规划。

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