香港五年规划︱两个月公众咨询展开 政制局：目标第三季内正式发布 会与施政报告、预算案「有机结合」

政府开始为期两个月的香港首个五年规划公众咨询。政制及内地事务局局长谢小华今日（15日）在政府总部会见传媒。谢小华表示，咨询期由今日开始，至8月14日结束，为期2个月。她表示，今年是国家「十五五」规划的开局之年，作为国家未来五年经济和社会发展的蓝图与行动纲领，当局将以国家「十五五」规划为重要指引，首次制定香港的五年规划，主动对接国家「十五五」规划带给香港的庞大机遇，推动香港更好融入和服务国家发展大局。

她提到，正如行政长官早前所说，香港的五年规划是一份具前瞻性、策略性和可操作性的指导性文件，将会清晰地展述香港在未来五年的发展愿景及策略方向，涵盖经济、产业、空间规划、基建、绿色转型，以及医疗、教育、房屋、福利、安老等民生福祉范畴，为香港未来五年的经济和社会发展指明方向，让市民对未来的生活有所期盼。

（左起）政制及内地事务局常任秘书长黄少珠、局长谢小华、副局长胡健民。

政制局：不会「取代」自由市场

她指香港五年规划会聚焦发展香港在「一国两制」之下的独特优势，巩固提升香港作为国际金融、航运及贸易中心的地位，加快发展香港成为国际创科中心，加快建设北部都会区，以及积极发挥粤港澳大湾区核心引擎的作用。透过「背靠祖国、联通世界」，在国家双循环新发展格局之中，做好参与者和促成者的角色。她感谢全体立法会议员的支持及努力，以及业界团体分享的意见。咨询文件会在十八区的民政咨询中心派发，市民亦可以透过专题网站、电邮等渠道发表意见。

被问及与《施政报告》、财政预算案的关系，谢小华强调三者相辅相承，「五年规划」是顶层策略文件，为五年发展厘定方向，三者会有机结合。她强调，香港奉行市场经济，并不是取代自由市场，香港需有清晰愿景部署，由大政策入手，让市场有清晰方向发展。

记者：黄子龙

摄影：刘骏轩

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