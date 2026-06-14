神舟二十三号︱孙东：料一两个月内安排黎家盈与市民「天地对话」 

首名港产太空人黎家盈正随神舟23号载人飞船顺利升空，于中国太空站执行任务。创新科技及工业局局长孙东形容，这次航天任务标志香港正式由国家航天事业的「支持者」转变为「参与者」，是香港历史及创科史上一次重要的历史性突破，预计约一、两个月后，中国载人航天工程办公室将安排黎家盈与市民对话，并有信心她能完成任务。

赞扬黎家盈谦虚中藏智慧

对于香港首位载荷专家顺利展开太空任务，孙东今早（14日）在电台节目表示感受极深，形容这次是「人上去了，物也上去了」（意指香港的人才和研发的仪器如「天宇相机」均顺利升空）。他透露，2022年国家首次在港澳地区选拔载荷专家时反应热烈，香港共有120多人报名。经过香港初选推荐40人、复选十多人，到最后定选两人，黎家盈最终凭借卓越的学术专业能力、极佳的生理机能及心理质素，总合素质非常全面脱颖而出。

孙东指对黎家盈的印象深刻，赞扬她表现得体、性格平稳，谦虚中藏著智慧，并指家盈的普通话进步神速，现时已经说得非常好。当局原本计划只安排学生进行天际对话，后来收到大量其他市民的查询表达兴趣，特区政府正与港澳办及国家载人航天工程办公室积极协调，预计在一两个月后安排一场「天地对话」，让香港学生及社会各界能在香港或太空馆与身处太空的黎家盈进行即时通话。

构建国际大数据服务平台

孙东指出，香港在航天上游科研具备深厚实力。孙东强调香港拥有不可替代的优势。透过参与国家重大航天任务，香港成功吸引了全球顶尖的科研人员落户。香港正好能利用其开放性及国际化优势，协助国家促进航天领域的国际交流与合作。香港的大学及研究院一直为国家航天任务提供重要技术支援。

展望未来，孙东表示香港在航天领域的发展将从「上游研发」逐步扩展至「中下游产业」布局。随着国家低轨卫星等航天科技产业高速发展并走向国际，香港可结合自身作为国际金融中心与「数据港」的优势，整合大数据、人工智能等科技，为国家及相关企业构建一个面向全球的「国际化大数据服务平台」，在未来的全球太空经济中分一杯羹。

另外，为进一步吸引国际顶尖人才，政府已指示生产力局、科学园、数码港及各大研发机构提供更多暑期实习机会。孙东期望未来在北部都会区设立一个「全球青年创新平台」，让世界各地的年轻人揹着背包就能来到香港，直接进驻创新中心搞研发，将香港打造成全球创新的策源地。

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