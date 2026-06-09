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国安附例︱李家超：国安威胁或涉「国家级高手」 由特首发证明书属适当、严谨

政情
更新时间：10:56 2026-06-09 HKT
发布时间：10:56 2026-06-09 HKT

政府建议根据《国安条例》第110条，订立附属法例，行政长官发出证明书确认某犯罪行为涉及国安后，即定性该刑事案件涉国家安全，案中的交替罪行亦属国安罪行。

特首李家超今早（6月9日）出席行政会议前被传媒问及，如何避免「一个人话晒事」的观感，以及日后作相关决定时会否公开相关原因。他指是次订立附例目的是清晰界定机制，清晰显示什么是危害国安罪行，减少争拗，强调这只是清晰化机制，没有扩充罪行定义或增加权力，亦无增加任何适用范围。

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李家超强调，特首在维护国安方面要承担重要责任，这一点既是中央的信任，亦是必须做好的重要工作。他特别提及，不少涉及国安的图谋、威胁都涉及「国家级高手」，而行政长官可审阅很多涉及国安的资料，十分敏感，未必适合公开，由其发证明书、判断哪些案件涉及国家安全是适当而严谨的。他重申，每一次动用相关权力时都会审慎行事。

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