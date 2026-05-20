立法会三读通过豪宅印花税增至6.5%  有议员反对忧破坏刚复苏楼市抹杀过去努力

立法会今日（20日）三读《2026年印花税(修订)条例草案》，草案获立法会在席过半数议员支持。惟地产及建造界黄浩明反对物业印花税上调至6.5%，担忧破坏刚复苏的楼市，抹杀过去救市的努力。选委界范骏华则指，此举每年为库房带来约10亿元额外收入，同时仅影响约0.3%的豪宅交易，对整体楼市及绝大多数市民置业的影响极为有限。

每年为库房带来约10亿元额外收入

印花税修订条例草案委员会主席陈仲尼指出，全港每年约6.5万宗住宅物业交易中，逾亿元超级豪宅仅占约180宗，占整体约0.3%。陈仲尼认为新措施对绝大部分置业人士没有影响，却能每年为库房带来约10亿元额外收入，有助缩减财政赤字。

针对外资及家族办公室来港置业意欲的关注，陈仲尼引述数据指，2026年3月全港私人住宅售价指数已连升10个月，首季成交量按年大增逾五成；截至2025年底，香港单一家族办公室数目亦较2023年底增加逾25%。他强调，6.5%税率相对于以往高达30%的「辣招税」及外国税率，仍极具竞争力。此外，有委员建议当局将100元印花税的适用住宅物业价值上限由400万元再作上调，促请政府在下年度预算案中考虑。

提四项建议平衡库房收入与重建步伐

陈仲尼指出，香港市区老化问题严重，估计2033年，楼龄达50年或以上的旧楼将激增至17,000幢，必须依靠私人发展商参与以加快重建。为平衡库房收入与重建步伐，他提出四项建议促请政府尽快制订时间表，检讨释义及执行指引，并就重建收购设立明确定义；若发展商需逐一收购分散业权楼宇作重建，应考虑给予较低印花税率待遇。他透露当局已承诺会与业界跟进，研究透过行政指引优化处理方法。

选委界范骏华表示，支持《2026年印花税修订条例草案》。他认为，有关决定既能稳定公共财政，每年为库房带来约10亿元额外收入，同时仅影响约0.3%的豪宅交易，对整体楼市及绝大多数市民置业的影响极为有限，因此整体方向值得支持。

促豁免多代同堂家庭合并计税

范骏华对草案中关于「一系列交易」的界定表达关注。在反避税安排下，税务局会将存在协调或互相依赖的多项交易视为一宗整体交易，并按总值计算税率，以防止买家「拆单」逃税。他指出，新界村屋常见一家几代同住，家族成员可能各自出资购入相连单位以方便互相照顾。他忧虑这类为家庭照顾而作出的正常置业，会被归类为「一系列交易」而须缴付较高税率。他期望当局收集更多相关数据，了解涉及同一家族自住的交易数量，并按情、理、法给予适当宽免。

忧推高旧楼收购成本碍市区重建

范骏华亦关注修例或会增加市区重建成本。在现行机制下，发展商收购旧楼多个单位作重建，会被合并视为整体交易计税。逾亿元住宅物业税率调高，将直接推高重建项目的税务成本，削弱私人机构参与旧楼收购的意愿。他强调，香港有大量楼龄超过50年的旧楼，潜藏不少安全隐患，市区重建刻不容缓，单靠市区重建局难以覆盖所有项目。若税务成本不合理地上升，将令旧楼重建更加困难，最终损害市民居住安全。

范骏华欢迎当局承诺与发展商业界跟进，并研究透过行政指引优化处理方法。他促请当局尽快完成相关安排，为重建项目提供明确宽减，在堵塞避税漏洞与支持重建之间取得平衡，确保条例落实真正做到「取之有道，用之为民」。

黄浩明：反对物业印花税上调至6.5%

地产及建造界黄浩明表明，反对将逾亿元住宅物业印花税税率上调至6.5%的《2026年印花税（修订）条例草案》。他指出，楼市经历多年低迷后，受惠于特区政府全面「撤辣」才刚于2025年步入复苏期，忧虑政府在楼市稍为回升之际，随即推出《2026年印花税（修订）条例草案》，将价值超过一亿元的住宅物业交易印花税税率由4.25%上调至6.5%，认为并无必要，恐会抹杀过去救市的努力。

黄浩明指出，自《财政预算案》宣布加税后，一亿元以上物业的成交量已由1月的32宗，大幅下跌至4月的9宗，反映市场已受影响。他认为，纵然新措施预计只影响约0.3%的交易，但会向市场发出错误信号，令人误以为楼市一旦好转，政府便会干预，影响市场信心及政策可预期性。而在国际局势动荡下，加税亦与政府积极吸引海外资金、企业及家族办公室来港的方针背道而驰，无助加强外资避险来港的吸引力。黄浩明指出，相关措施预计只能带来10亿元收益，效益并不显著。他建议政府应让楼市稳定向好，从而增加土地收入。

黄浩明引述卖地数据表示，受惠于「撤辣」及楼市回暖，近期多幅土地的招标反应理想，大多收到8至9份标书，中标价亦大多高于市场预期。以东涌106A区东涌市地段第54号用地为例，中标价为16.27亿元，每平方呎楼面地价达3,052元，较相邻的东涌扩展区106B区临海住宅用地高出足足一倍。这反映只要地产市场健康自然发展，卖地收益自然水涨船高，远胜于上调豪宅印花税所得的10亿元。他亦补充，若现时因地价收入低而加税，日后地价回升时便应考虑调低相关税率。

记者：李健威

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