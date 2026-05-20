律政司研政府合约纳入使用国际调解院条款 筹备建「香港国际法律服务大楼」

《十五五规划纲要》提出支持香港深化「国际法律及解决争议服务中心」的定位，有议员关注香港如何推动争议解决服务的发展。律政司司长林定国表示，律政司正研究如何加强在政府合约中，纳入调解条款的政策基础上，使用国际调解院的调解服务，政府亦与国际调解院探讨设立专门的商品交易争端调解员名册。

「国际法律服务大楼」毗邻调解院总部

林定国表示，政府亦正探讨在今年的「法律周」、「一带一路高峰论坛」及「亚太经合组织财长会议」中推广国际调解院的机会，同时律政司正筹备建设「香港国际法律服务大楼」，毗邻国际调解院总部，该大楼将设有世界级会议厅、培训设施、争端解决设施、供本地及国际法律相关机构使用的办公空间，并为国际调解院提供额外空间。

他续称，会视乎资源情况，律政司亦会加强香港国际法律人才培训学院的角色和功能，并将其总部设于香港国际法律服务大楼，律政司亦会继续吸引提供国际法律及争端解决服务的机构在香港设立办事处，以推动国际合作，例如今年将设立的「国际统一私法协会亚太联络办事处」。

陈曼琪：香港国际商事仲裁服务需要产业化

选委界陈曼琪表示，对于如何整合香港现有法律及争议解决资源，加强发展争议解决服务，很多业界反映想开拓仲裁业务，但现时仲裁案件数量不够，很多律师都望门兴叹，直指香港国际商事仲裁服务需要产业化，可透过吸引不同海内外的国际仲裁机构落户香港，倍数式增加在香港的仲裁案件，令香港法律界能开拓仲裁业务。

她关注政府有无计划推广吸引内地仲裁机构落户香港，同时向海内外企业增加宣传，港资、港仲裁的适用性，从而让香港法律界透过内地仲裁机构，增加在香港的仲裁案件数目。

内地4个具规模仲裁机构已在港设立代表处

林定国表示，欢迎任何仲裁机构希望在香港设立营运代表处，或任何方式营运都可以，而事实上4个规模相当大的内地仲裁机构，在香港已设立代表处，如内地有其他仲裁机构有兴趣落户香港，他一定是大力支持、非常欢迎。他续称，律政司在内地参与任何活动，又或内地朋友来香港，都会推广香港的仲裁环境，亦表达欢迎他们来港，加强在香港的运作。

记者：郭咏欣

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