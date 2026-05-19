网约车︱李家超：首阶段总量管控平衡三因素 需兼顾道路承载力 上半年提交附属法例

运物局早前向立法会提交网约车规管附属法例修订建议详情，文件中指出有意见认为可发出1万至1万5千个牌照，有网约车平台明言若数量太少，或于部分时段加价7成。行政长官李家超在出席行会前见记者表示，当局正听取各界意见，首阶段管控将平衡市民需求、香港交通独特性及建立监察机制三大因素。政府将于今年上半年内向立法会提交附属法例，并加强打击非法「白牌车」活动。

首阶段管控需平衡三大因素

李家超指出，网约车在过去十多年一直缺乏法律规管，本届政府已致力填补相关法律空白，于去年10月制定了规管网约车的法律框架及主体法例，当中清楚列明网约车的数目必须实施总量管控。他表示，理解社会各界包括平台、营运商、的士业界及市民对此提出不同意见，运物局正全面听取各方声音，并会以实际情况与数据为基础，审慎制定合适方案。

针对首阶段的总量管控，李家超强调必须平衡三个关键因素。第一，必须考虑市民的实际需要，确保市民乘车体验大致维持不变；第二，需顾及香港的独特性，包括本地道路的承载能力，以及每日约有九成市民依赖公共交通工具等特点；第三，政府需要建立完善机制，以监察市场实际的营运情况与数据，从而进行动态评估与检视。

促的士网约车良性竞争 严打非法白牌车

李家超强调，政府规管目标是令网约车服务在合法、合规及安全的框架下运作，并同时促进的士与网约车之间的良性竞争与互补，提升整体点对点交通服务的质素，为市民提供更多元及可靠的选择。

在规管同时，政府亦会加强执法，严厉打击违例车辆及不合规的「白牌车」活动。李家超补充，在综合考虑各方意见及审视相关数据后，政府将于今年上半年内，向立法会提交附属法例以作审议。

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