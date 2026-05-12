网约车︱政府倾向不准驶入跨境口岸等禁区 平衡拥车年期防一窝蜂买新车抽牌

政府昨日（11日）提交网约车规管附属法例建议文件，立法会交通事务委员会今日（12日）举行特别会议，讨论拟议规管细节。有议员关注拥车年期、网约车能否进出口岸等。运输及物流局局长陈美宝表示，倾向网约车沿用目前私家车做法，不准驶进跨境口岸。她亦指，不希望市民「一窝蜂」去买新车抽网约牌照，故会考虑平衡拥有私家车年期。

设限防「新车落地抽牌」增道路负荷

新社联谭镇国指，内地口岸设有网约车上落客区，问当局会否在本港陆路口岸设相关位置。陈美宝表示，本港网约车的本质等同私家车，而香港人多路窄，故倾向沿用目前私家车做法，包括不准驶进跨境口岸。

航运交通界林铭锋指，有的士业界建议网约车司机拥有私家车年期为3年，陈美宝同意有此担忧，强调会考虑平衡，也不希望有一群有意从事网约车的人「买新车落地去抽呢个牌」，从而增加本港道路负荷，例如拥有年期太长会窒碍供应，年期太短或引起「一窝蜂」去买新车作营运。

每年检视营运时数 未达标或钉牌

陈美宝亦提及「内卷」情况，同意「减价战」、提供补贴等有损业界发展，因此「发牌量唔系无限」。她认为当数字可控时，便能按供求调节，加上网约车一般较咪表收费高，若收费过低，当局也留有手段对收费作监控或「出手」。

劳联周小松和选委界何敬康均担心有司机取得牌照后不积极使用，问到如何清理「雪藏牌」。陈美宝同意「得物无所用」情况有机会发生，故会考虑在附属法例中加入规定，司机领牌后设每个月平均最低营运时数，例如每月数十程，虽然牌照有效期5年，但会每年检视司机营运时数，倘数据未达标，会收回牌照。

记者：陈俊豪

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