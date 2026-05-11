网约车｜车辆许可证数目订上限 规管后动态调整 政圈料发1万至1.5万个

规管网约车争议缠绕多年，政府去年通过主体法例，先订立规管框架。运输及物流局今日（11日）会向立法会提交附属法例修订建议详情，其中最受关注的网约车发牌数目，政府暂未透露具体数字，强调要实施「总量管控」，在厘定有关上限时，首要考虑是市民的乘车需求和体验，但同时亦需顾及道路网络的承受能力、公共交通系统的生态，以及整体个人化点对点交通服务行业的健康和可持续发展。

引入 规管后 因应实际营运情况检视调整

政府表示，会继续听取各界的意见，并从满足市民出行需求和乘车体验，以及相关实际运力对道路资源和公交生态的影响等各方面作考虑，以便在稍后提交予立法会的宪报公告中就可发出的车辆许可证数目订立上限。而在引入规管后，政府亦会因应市场发展和实际营运情况 （例如供求变化、乘客体验） ， 进行动态评估，适时检视是否需要作出调整。

鉴于网约车营运模式与的士不同，政圈预料，网约车牌照至少1万个起跳，甚至可能达1.5万个，以满足市民出行需求。

网约车｜规管平台：须提供旗下司机车辆资料、订单数目等

文件表示，会从平台、车辆及司机三方面作规管，在港营运的网约车平台，必须领取「网约车服务牌照」，牌照有效期最长为5年，持牌平台可于届满前申请续期，无牌经营最高可被罚款100万元及监禁12个月。持牌平台有责任确保其下的车辆与司机均持有有效许可证，并须符合「人车绑定」原则，即只有登记车主方可驾驶该车提供服务。

为让政府有效监察平台服务，确保平台的运作符合尽职审查、「人车绑定」等要求，并掌握平台的实际营运，《修订条例》已订明持牌平台须备存营运资料的妥善纪录，并应运输署署长的要求，以适当方式提供有关纪录。附属法例会订明持牌平台须备存的营运资料类别，例如平台旗下的司机和车辆资料；平台接获、完成及取消的订单数目；乘客候车时间；透过平台安排的行程的车费金额；平台接获的投诉数字和类别等。

同时，为掌握和监察各平台的营运情况，运输署会就传送营运数据和持牌平台建立直接的资讯系统对接或电子通讯渠道。有关资讯对接可让运输署就平台的营运表现进行定期评核，或因应情况进行突击检查，确保平台下提供网约车载客服务的车辆和司机均持有合法许可证。

网约车｜规管车辆： 车龄须低于12年 「人车绑定」

所有提供网约车服务的私家车，必须领有车辆许可证。申请时，车辆车龄须低于12年，并已购买有效的第三者风险保险。车辆必须由个人名义登记，并仅由该登记车主驾驶，以符合「人车绑定」的要求。至于具体发牌数量，政府指厘定有关上限时，首要考虑是市民的乘车需求和体验，但同时亦需顾及道路网络的承受能力、公共交通系统的生态，以及整体个人化点对点交通服务行业的健康和可持续发展。

文件又作出供求分析及运力换算，根据调查，计每日个人化点对点交通服务的乘客量约为88万人次，当中的士和网约车分别占约69万人次（78%）和19万人次（22%）。调查结果亦显示，网约车的每程平均载客人次约为1.67人，换言之，估计每日由网约车提供的车程数目约为11.4万程。

在供应方面，综合在本港营运的不同网约车平台公司所提供的资料，现时大部分网约车司机以兼职模式提供服务：约六至七成司机平均每周工作少于20小时；两成多司机每周工作20至40小时；只有余下约一成至一成半司机以接近全职的模式提供服务，每周工作超过40小时。兼职司机的上线时间较弹性，有些会选择在平日、正职工作以外的时间提供服务，部分则主要在周末提供服务。

此外，网约车司机的流动性甚高，在同一年营运的司机当中，近半数不会在次年继续提供网约车服务。政府亦留意到有个别平台表示，在一年期间内，曾有超过3万名网约车司机透过其平台完成至少一次行程。不过，考虑到网约车司机以兼职为主、流动性高的特点，估计有恒常提供网约车服务的活跃司机数目应低于3万名。

运力换算｜网约车司机多兼职 三辆车运力才大致等同一轮的士

厘定合适的网约车数量上限时，另一个重要的考虑因素是网约车所能提供的实际运力。文件指，的士与网约车营运模式甚为不同，前者一般会出租予两名司机作24小时营运，一般而言每辆的士每天的营运时间约有18个小时。网约车属于私家车类别，主要作私人用途，并利用闲置时段提供取酬载客服务。再者，网约车司机主要以兼职模式运作，平均每天工作时数约为数小时且上线时间较为浮动；加上日后须符合「人车绑定」的要求，不可出租车辆予其他人提供网约车载客服务，可以预期网约车的平均每天营运时间和所能提供的运力会远低于的士。

即使假设网约车平均每天营运约6个小时，也只等同的士每天所能提供运力（18个小时）的三分之一。换言之，三辆网约车的合并运力才大致等同的一士的运力。

社会舆论︱普遍看法是应充分考虑市民需求和乘车体验

文件指出，政府一直透过不同渠道收集社会各界对规管网约车服务细节(包括网约车数量)的意见。的士业界对网约车数量没有主流想法，个别业界组织认为发牌上限应订于数千辆网约车，亦有个别的士车队营办商建议最少发出1万个车辆许可证，方能让平台有效营运，实现的士与网约车优势互补的政策目标。

网约车平台方面，因应现时及日后的新增需求，它们普遍建议发出数万个车辆许可证，并因应市场情况和发展适时调整数目。至于社会舆论方面，普遍的看法是，政府在厘定网约车数量上限时，应充分考虑市民需求和乘车体验，运输署进行的需求调查已反映每天均有不少市民使用网约车出行，

当局应该发出足够数量的车辆许可证以应对有关需求；若只发出数千个车辆许可证，将不能满足乘客对网约车的需求和维持现时的乘车体验。

政府文件：只发出数千许可证不能满足乘客需求

就具体发牌数目而言，有意见指出，网约车服务的需求会随着经济发展和游客增长而增加，而参考其他地区的经验，网约车的数目往往是的士的数倍 ，因而认为政府应发出多于现时的士数目（约1.8 万辆）的车辆许可证。

另一边厢，也有意见认为香港情况独特，不应照搬其他地方的经验，加上网约车服务规管制度是全新的政策，政府在厘定网约车数量上限时，应采取更审慎的态度，在照顾市民的出行需求以外，亦考虑本地的实际情况和行业发展， 让规管制度顺利平稳落地。其中，一些声音主张应发出至少1万个车辆许可证，亦有意见认为可发出多于此数、但不多于的士数目的车辆许可证（例如约1.5万个）。

政府在文件中列明，社会舆论普遍要求政府在厘定网约车数量上限时，应充分考虑市民需求和乘车体验，若只发出数千个车辆许可证，将不能满足乘客对网约车的需求和维持现时的乘车体验。

网约车牌照｜田北辰：1万是「最少」 或需1.3至1.4万个牌照

政圈估计，网约车牌照数目不会订立太少，以免市民无法叫车，预料牌照至少1万个起跳，甚至可能达1.5万个，但在「总量管控」原则下，网约车与的士的数目不会1:1。

实政圆桌田北辰今日（11日）表示，牌照数字最少1万个，因为从不同渠道得知，香港一直非法营运的网约车大概1.5万至2万辆，而的士有1.8万辆，其中有万多辆属Uber taxi，如果合法网约车起点是1万，「到时我睇唔到仲有几多的士会坚拒唔加入，即系将来有接近3万架网约车加的士。」他又要求政府发牌后每6个月检讨一次，在「人车绑定」要求下，1万辆是「最少最少」，「可能要去到万三、万四先够。」

智慧交通联盟理事长张欣宇认为，首阶段发牌数量应设定为20,500个，令到活跃网约车不少于15,000辆，强调规管的首要底线是必须避免「管了以后，无车可搭」，任何脱离实际需求的数字，最终都会对市民日常生活造成不便。

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运物局今日（11日）向立法会提交附属法例修订建议详情。

网约车｜规管司机： 的士笔试与网约车考核合并

根据《修订条例》，所有驾驶网约车的司机必须持有驾驶许可证，并符合一定要求，包括年满21岁、持有香港永久性居民身份证、持有私家车或轻型货车正式驾驶执照最少一年、申请日期前五年内无严重交通定罪记录，以及在申请日期前的指定限期内通过指定考核和完成职前课程等。

为便利日后希望投身个人化点对点交通服务的人士，政府建议修订《道路交通(驾驶执照)规例》，进一步优化笔试安排，将的士笔试与网约车考核合并。换言之，将来有意申请的士驾驶执照或驾驶许可证的人士，可参与同一个经优化的综合笔试，再透过选择修习的士司机职前课程或网约车司机职前课程，以符合申请相应驾驶资格的要求。有关安排有助改善司机短缺以及老化的情况，继而推动整体点对点交通服务行业持续发展。

网约车｜政府： 的士与网约车并非「零和博弈」 而是共存互补

运物局强调，政府目标是提升整体个人化点对点交通服务，推动行业的长远健康发展，为乘客提供更多元化的出行选择。的士与网约车之间并非「零和博弈」，而是共存互补的关系，共同在整个公共交通系统中发挥其辅助角色，满足乘客需求。因此，在将网约车服务纳入规管架构的同时，政府会继续和的士业界携手合作，推动的士业进一步提升服务质素和行业形象，吸引新人入行，从而做到可持续发展。

事实上，的士的营运模式有别于网约车，并具备独特的营运优势，例如的士既可在的士站候客、在街道上接载扬手叫车的乘客，亦可透过网约渠道接单；的士也可在指定的限制区上落客。相较于现时的状况，政府相信在规管网约车服务及引入平台、车辆和司机的牌证制度后，的士可在更公平的经营环境下与网约车作良性竞争，对的士的整体营运环境带来正面影响。

第四季邀请网约车平台开展筹备工作

政府表示，计划今年上半年向立法会提交各项附属法例，以进行「先订立后审议」程序。在立法会完成审议后，会随即进行各项准备工作，包括第三季邀请有兴趣的平台公司申请网约车服务牌照，并同步推出的士和网约车综合笔试，以及于第四季邀请车辆和司机申请相关的许可证，并陆续公布申请结果。与此同时，获核准的网约车平台会于第四季起开展筹备工作，包括招募车主兼司机登记并进行认证，以及落实各项规定，以符合法例规定和牌照条件。