预算案辩论｜公务员选举工作获报酬 何君尧质疑：不能挨义气帮手？劳联称宏福苑调查不应影响加薪

立法会（23日）继续二读《2026年拨款条例草案》，多名议员就政府开支及公务员体系问题发表意见。选委界何君尧批评政府退休金拨款过高，并质疑选举工作中公务员的额外报酬。劳联周小松则关注基层公务员压力，期望政府给予合理加薪。

选委界何君尧指出，政府公务员今年的退休金（pension）拨款高达539亿元，占总体开支约7%至8%，直言「唔单止『乸脷』呀，仲『乸肺』添」。

不满选举工作开支超过10亿元

何君尧同时不满选举工作开支超过十亿元，而当中大部分是支付予本身已有优厚薪酬及退休金的公务员，作为短期工作的报酬。他质疑，为何公务员不能「挨一吓义气，关爱吓社会」来进行相关工作。

何君尧又指出，政府在教育、社福及衞生三个政策范畴的开支，合共达3,571亿元，占政府经常开支近六成，形容「呢条数系好大」。他认为，即使从中节省5%，已可节省178亿元。

他承认削减开支会令相关部门感到痛苦，但强调必须确保资源能真正用于受惠者身上，并质疑目前福利制度或存在滥用情况，「我同你赌一定有人滥用」。

何君尧指出，虽然本年度香港的财政状况录得221亿元盈余，但实质并不稳定，都是藉「碌卡」，以及「扑猪仔钱罂」，从6种子基金，以及其他基金当中「揾碎银」使用。他形容「扑猪仔钱罂」做法并非「日日都有」。

他又指，作为香港非经常收入主要来源的土地收益，已由过往逾千亿元，大幅下跌超过八成至约百亿元，强调当局应思考如何补足地价收入的跌幅。

何君尧：现阶段会支持财政预算案

在开源方面，何君尧认为香港现时的税率非常低，并非长远办法，建议可考虑略为调高税率，并研究征收小量销售税。他强调，自己对政府在开源节流方面仍有厚望，现阶段会支持财政预算案。

周小松：削减编制令前线公务员压力大增

劳联周小松指政府本年度计划削减4987个公务员编制，他认为虽有助节省政府开支，但其中超过一半为低层职位，令多个部门的前线公务员工作压力大增。他引述前线人员反映，部门在削减编制及开支后，连带外判服务亦减少，致使整体工作量明显上升。

周小松提到，尽管政府近年大力推动人工智能及新科技应用，但目前尚未能为工作流程带来实质转变。他期望，预算案建议拨款一亿元引入业界领先技术的措施，能切实加快政府数码化转型，在提升公共服务质素的同时，有效减轻公务员因资源及编制调整而承受的压力。

周小松表示，在过去六个年度中，公务员已历经三次冻薪及两次低于薪酬趋势的调整。鉴于今年政府财政状况有所改善，他希望能给予公务员合理的加薪幅度。对于有意见因近期大火调查揭露部分公务员表现欠佳，而反对加薪，周小松并不同意，认为绝大多数公务员均谨守岗位，他们的努力应获肯定及合理回报。至于个别表现不佳者，则应透过现行的工作表现管理或纪律处分机制处理，不应将两者混为一谈。

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上司免当「丑人」评下属满意 变相令增薪点自动化

实政圆桌庄豪锋指出，虽然政府称公务员评核机制旨在有效区分表现，但现实中上司为免当「丑人」，往往将表现一般的公务员评为「满意」，令增薪点形同自动化。他认为，为确保公帑用得其所，并提升服务质素与效率，政府应设立固定评核百分比，如规定表现最差的20%公务员不能获得「跳point」。

对于前任行政长官办公室的开支问题，庄豪锋引述数据指，目前相关办公室每年开支约1500万元，仅湾仔办公室的年租金已达400多万。他质疑政府一方面引用2005年的委员会报告书作开支解释，另一方面却无视报告内两大建议，包括在政府现有物业中，设立一个服务所有前任特首的联合办公室；根据累积的实际经验，检讨整套离职后安排的适切性。他批评，政府选择性跟从报告，只在支出方面作参考，却多年来回避检讨，做法令人费解，并强调「每一蚊公帑都要用得其所」，质疑是否有必要为每位卸任特首开设新的独立办公室。

李广宇倡提供有系统数码及AI技能培训

工联会劳工界李广宇指出，近期研究指出，AI已对职场带来实质影响，有85%的企业因应用AI而出现职位变动，尤其初级职位需求减少，但掌握AI技能的员工薪酬则有增长，反映AI带来压力和机遇并存。然而，不少企业在引入新科技后，未必愿意同步投放足够资源培训员工，导致出现「科技到位，但人唔识用」的樽颈。

李广宇认为，政府在设计科技转型相关的资助项目时，应加入清晰的指引，要求申请企业将一定比例的资金用于员工培训，确保科技投资的效益得以全面发挥。

他建议，政府应善用北部都会区及河套区的发展机遇，结合院校、职训机构及企业网络，为不同起点的青年，包括职专学生，提供有系统的数码及AI技能培训、实习及就业衔接支援。透过清晰的职业路径，让青年看见向上流动的机会，将创科发展与实际工种需求接轨，协助他们投身具前景的行业。

记者：李健威

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