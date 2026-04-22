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预算案辩论｜范骏华促建完整航空产业链 吴永嘉倡北都发展影视+旅游

政情
更新时间：16:26 2026-04-22 HKT
发布时间：16:26 2026-04-22 HKT

立法会今日（22日）恢复二读《2026年拨款条例草案》辩论，多位议员就北都、民生等议题发言。经民联党魁吴永嘉表示，北都应开发特色旅游，吸引游客，建议善用北都天然美景，引入「影视+」概念，以打响新港产片品牌，说好北都及香港故事、放大电影经济效益等。

吴永嘉认为，可吸引投资拨地兴建影视科技城，并以破格思维制定专门政策，发展影视主题公园，「直情打开门嚟做生意」。他亦提到，将来北都必须有一个面积巨大、高规格的会展场地，并促请政府加快建设亚博馆第二期等会展设施。

多位议员就北都、民生等议题发言。资料图片
多位议员就北都、民生等议题发言。资料图片
经民联党魁吴永嘉。资料图片
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立法会今日（22日）恢复二读《2026年拨款条例草案》辩论。
立法会今日（22日）恢复二读《2026年拨款条例草案》辩论。
选委界范骏华。
选委界范骏华。
多位议员就北都、民生等议题发言。资料图片
多位议员就北都、民生等议题发言。资料图片

范骏华倡推累进式子女免税额

选委界范骏华表示，北都发展已升格为「十五五」国家层面规划，要以一切可行方法，尽快做好、做大、做强北都，为国家创科产业落地及科研成果转化提供最关键的空间与支持。他认同预算案提出向河套香港园区及新田科技城各注资100亿元，有助创科企业扎根香港，希望政府为相关园区订立清晰的KPI，定期公开交代招商引资、企业进驻、科研转化的实际成绩。

范骏华亦关注产业转型，建议政府留意航空产业及海洋经济，进一步激活香港高质量发展新动能。他举例指，新加坡近年一直用土地和税务优惠抢占航空产业高地，希望特区政府急起直追，围绕香港国际机场打造一条完整的航空产业生态链。

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至于海洋经济，范骏华认为可打造大宗商品交易生态圈，结合海洋科研，推动海洋药物及生物制品研发；以及发掘离岛潜力，用智慧水陆交通、低空经济甚至兴建桥梁加强接驳，发展跳岛旅游。

他亦提出进一步加大投入北都大学城的建议，扩阔融资渠道，并完善人才公寓、学生宿舍等配套设施，认为政府可为大学提供更多支援，如担保融资，帮助院校解决资金周转问题。同时整个社会都要守好国家安全，要从最根本的教育入手，强化国民教育。

范骏华期望当局考虑3项建议，一是推行累进式子女免税额，可有效鼓励生育；二是优化供养父母免税额，将税务优惠扩展至多于一名子女受惠，以及将同住额外免税额，扩展至居住于同一个屋苑或小区的子女；三是优化暂缴税安排，简化申请缓缴薪俸税流程。

记者：曹露尹

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