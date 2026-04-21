香港五年规划｜争取本季发表咨询文件 李家超：与立法会成立协同机制共同研究

行政长官李家超今早（21日）出席行政会议前见传媒，他发言时提到香港首份五年规划，争取本季内发表咨询文件，让社会共同参与，目标仍是本年内发表正式规划文件。李家超指，上月十四届全国人大会议通过的「十五五」规划纲要，特区政府会主动对接，为香港制订首份五年规划，希望社会各界共同参与。他指，会争取本季内发表五年规划咨询文件，政府已与立法会成立协同机制，共同研究。

五年规划｜李家超：关系未来5年香港民生大事和社会发展

李家超指，五年规划更有利香港融入和服务国家发展大局，更有利「一国两制」发展，五年规划关系到未来5年香港的民生大事和社会发展，包括经济、投资、产业、土地、房屋、交通基建、医疗教育、福利、就业等，将为香港带来丰富机遇，涵盖巩固及提升传统优势，开辟新兴赛道，带来经济利益。好处包括巩固提升香港在国际金融、航运、贸易、创科等10个国际中心地位；让香港获得更多国家战略和发展所带来的机遇；进一步提升香港竞争力。

他又指，五年规划会清晰说明未来5年经济和社会发展的策略方向和目标，让资源有效地用到实处，形成社会协同效应；五年规划亦有助香港更好融入和服务国家发展大局，有利于「一国两制」的成功实践。

李家超指，每个政策局已成立编制小组，各司局长都会共同参与。工作有4个方面，包括：1. 就多个范畴即时开展专题研究；2. 发表公众咨询文件；3. 总结以上两者；4. 年底前发表正式文件。政府已与立法会成立协同机制，共同研究。

宏福苑上楼执拾安排有序

另外，被问及宏福苑上楼执拾安排，李家超指，昨日执拾安排涉及77户人家，安排整体畅有序，当中有几点重要考虑，包括安全有序、体恤关心等，从新闻得知部分住户对安排感满意，有贴心服务。昨日卓永兴副司长已提出一些优化措施，包括带装备地方可扩大范围，增加帐篷等，会继续聆听社会意见。

长远居住安排方面，政府之前已公布7座大楼的收购安排，希望8月底前会有一个最终总结，即多少人参与，政府相信参与人数会多，现时进展良好。未受大火影响的宏志阁方面，他指已听到市民提出要求，如大多数居民希望纳入收购，政府可以商讨。他已看到不少住户希望被纳入收购，相信仍要统整一下情况，交由财政司副司长处理并回报，他再作决定。

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油价高企 李家超：政府对油价变化不敢抱以幻想

至于油价高企，公共交通加价的问题，有人问到会否有中长期措施，例如管制油价。李家超指，政府对油价变化不敢抱以幻想，必须持续留意情况，动态调校措施，如某行业价格有现有审批机制，就交由机制处理；任何措施应有临时性及时限性；希望与燃油公司尽快达成协议，目标不变，月底前可达成柴油每公升3元的补贴。

另外，被问到部门首长责任制为何不涵盖常秘，李家超指制度目的是确保政府服务市民方面做到位，而现时公务员一般而言服务都是到位的，制度要保障的是有效运作，令资源到位、表现达到要求，政府不搞个人针对，但需要自我经常进步、自我求进。实际上，D8政务官亦可以是部门首长。

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记者：陈俊豪

摄影：汪旭峰