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李家超：香港首份五年规划 争取本季内发表咨询文件 让社会共同参与

政情
更新时间：09:30 2026-04-21 HKT
发布时间：09:30 2026-04-21 HKT

特首李家超今早（21日）出席行政会议前见传媒。期间他提到香港首份五年规划，争取本季内发表咨询文件，让社会共同参与，目标仍是本年内发表正式规划文件。

李家超指，上月十四届全国人大会议通过的「十五五」规划纲要，特区政府会主动对接，为香港制订首份五年规划，希望社会各界共同参与。他指，会争取本季内发表五年规划咨询文件。他指，五年规划更有利香港融入和服务国家发展大局，更有利一国两制发展。

李家超：对油价变化不敢抱以幻想 持续留意情况动态调校措施

李家超指，五年规划关系到未来5年香港的民生大事和社会发展，包括经济、投资、产业、土地、房屋、交通基建、医疗教育、福利、就业等，将为香港带来丰富机遇，涵盖巩固及提升传统优势，开辟新兴赛道，带来经济利益，好处包括巩固提升香港在国际金融、航运、贸易、创科等10个国际中心地位；让香港获得更多国家战略和发展所带来的机遇；进一步提升香港竞争力。

香港五年规划会清晰说明未来5年经济和社会发展的策略方向和目标，让资源有效地用到实处，形成社会协同效应。五年规划亦有助香港更好融入和服务国家发展大局，有利于「一国两制」的成功实践。

他指，每个政策局已成立编制小组，各司局长都会共同参与。工作有4个方面，包括：1. 就多个范畴即时开展专题研究；2. 发表公众咨询文件；3. 总结以上两者；4. 年底前发表正式文件。政府已与立法会成立协同机制，共同研究。

被问及宏福苑上楼执拾安排，李家超指，昨日执拾安排涉及77户人家，安排整体畅顺有序，有几点重要考虑，包括安全有序、体恤关心等，从新闻得知部分住户对安排感满意，有贴心服务。昨日卓永兴副司长已提出一些优化措施，包括带装备地方可扩大范围，增加帐篷等，会继续聆听社会意见。

长远居住安排方面，政府之前已公布7座大楼的收购安排，希望8月底前会有一个最终总结，即多少人参与，政府相信参与人数会多，现时进展良好。未受大火影响的宏志阁方面，他指已听到市民提出要求，如大多数居民希望纳入收购，政府可以商讨。他已看到不少住户希望被纳入收购，相信仍要统整一下情况，交由财政司副司长处理并回报，他再作决定。

至于油价高企，公共交通加价的问题，有人问到会否有中长期措施。李家超指政府对油价变化不敢抱以幻想，必须持续留意情况，动态调校措施。如某行业价格有现有的审批机制，就交由机制处理；任何措施应有临时性及时限性；希望与燃油公司尽快达成协议，目标不变，月底前可达成柴油每公升3元的补贴。

被问及篮球博彩暂时叫停一事，李家超重申特区政府政策是不鼓励赌博，民青局在检视政策时如发现风险，必须妥善分析安排如何影响博彩市场。他强调，「预测市场」平台过去两年发展非常快速，如忽视有关风险，并不是正确的决定。

被问到部门首长责任制为何不涵盖常秘，李家超指制度目的是确保政府服务市民方面做到位，而现时公务员一般而言服务都是到位的，制度要保障的是有效运作，令资源到位、表现达到要求，政府不搞个人针对，但需要自我经常进步、自我求进。实际上，D8政务官亦可以是部门首长。

摄影：汪旭峰

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