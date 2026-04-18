部门首长责任制不规管常任秘书长 杨何蓓茵：若涉直接指令同样调查

政府早前向立法会提交「部门首长责任制」文件，建议扩大公务员敍用委员会职能、设立两级常设调查制度。公务员事务局局长杨何蓓茵今早(18日)在电台节目表示，新制度的核心精神在于推动部门首长做好部门管理，调查机制仅为「备用」部分。至于责任制未有规管常任秘书长，她指若在调查中发现常任秘书长直接指令，或有其身影，调查小组同样作出调查。

责任制重管理非惩罚 首长需积极带领

杨何蓓茵表示，「部门首长责任制」是要求部门首长带头做好部门管理，非仅仅聚焦于调查与惩罚。她称，许多公务员具备出色的专业能力，但同样需要在机构管理上做得更好。她期望部门首长身为领导人，能「积极的带领」，而非被动地等待问题发生。这意味著部门需要建立有效机制，以了解日常运作、各工种表现、持份者的工作评价，并做好风险评估、人事及财务管理。透过定期审视资料和服务承诺，部门首长应能掌握部门的「压力点」，并适时调配资源应对，若部门首长做得不好才需要使用调查。

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两级调查机制按严重程度分工

杨何蓓茵又解释，两级调查机制应对不同严重程度问题，第一级调查主要针对个别、单一且严重性较低的事件，由部门首长自行调查，这亦是现行做法。而第二级调查机制，则针对严重、具系统性、影响广泛或重复发生的问题，或当有迹象显示部门首长自身在事件中可能扮演某种角色时启动。她指出，将来会以公务员敍用委员调查，会更有公信力，相信结果会更令人信服。

常任秘书长不列规管范围 若涉直接指令仍会彻查

对于部门首长责任制不规管常任秘书长，杨何蓓茵指出责任制是希望做好部门的管理，「部门首长」是指部门内最高级的公务员，需为部门由上至下、巨细无遗的管理负上最终责任；至于常任秘书长，主要职责是辅助局长制定及推行政策，并监管辖下部门，但不会也不应介入到最前线的具体管理。不过，她补充，如果在调查中发现常任秘书长直接指令，或有其身影，调查小组同样会彻查并点明其责任。

第二级调查启动由特首或司局长判断

当被问及如何界定严重、广泛或重复性失误时，何时启动第二级调查机制时，杨何蓓茵认为，不同部门情况各异，难以一概而论。启动调查机制是特首或司局长来启动，她相信这些政治任命官员能最敏锐地掌握市民的情绪。

至于系统性问题时，她指是重复及广泛的问题，以发牌流程举例，如果检查工作有遗漏，但工作规程并未规管，又或者因为部门缺乏监管，导致工作堆积如山，这些都可视为系统性问题，但她也强调此类情况较为罕见。

