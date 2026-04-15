国安教育日︱东江纵队老兵寄语青年铭记历史  履行守护国安职责

「全民国家安全教育日」开幕典礼暨主题论坛今（15日）在会展中心举行，东江纵队港九独立大队多位老战士出席，包括谢祥兴、林珍和罗竞辉。现场更上演由学生参演的抗战主题舞台剧《热血东江，薪火相传》，重现东江纵队在港浴血奋战的历史，多位老战士强调国家安全是靠无数先烈奋勇拼搏换来，呼吁年轻一代铭记历史，履行守护国家安全的职责。

重现东江纵队浴血奋战情景

老战士林珍表示，舞台剧将过去只能在图片中看到的场景以真人演绎，真实还原了当年战士们浴血奋战的情景，「表演非常感人，我观看时眼泪都忍不住流下来」。她指出，国家安全的概念每一天都不能忘记，青年人虽未经历过战火，但所有历史事实都历历在目，年轻人和学生必须牢牢扎根「我是中国人，要有中国心」的认知，明确国家安全并非单靠个人或特定民族，而是全国人民共同守护，无数先烈奋勇拼搏才换来的。

舞台剧制作人郑先生表示，文化表演是全民国家安全教育日一个非常重要的项目，「虽然叫文化表演，但我们不是为了表演而表演」，而是一场历时数月的深度教育历程。参与的学生演员自去年底起，先后前往东江纵队事迹地点、沙头角抗战纪念馆等地参观。他指，希望借助话剧让同学们认识这段历史，了解先辈们为捍卫祖国每一寸土地所作的贡献。很多香港人会觉得香港安全太平，「但没有和平的年代，只有和平的国家」，香港之所以安全，是因为祖国安全，每位公民在不同岗位上都应该肩负维护国安的职责。

体会先辈为守护香港付出沉重代价

参与演出的学生演员亦分享了心路历程。饰演港九大队市区中队队长方兰的朱笑含提到，方兰在母亲被日军抓走后，必须迅速冷静，意识到自己作为中队队长，肩负著千千万万香港百姓与队员的性命，最终忍痛割舍「小家」选择「国家大义」，保卫队员性命和国家的未来。她指，内心戏的挣扎让她意识到先辈为守护香港未来所付出的沉重代价。

饰演大屿山中队中队长刘春祥的学生章嘉润表示，在排演刘春祥与日寇进行海战，以及营救茅盾等文人义士的情节中，深受爱国精神感动。他感叹，当年有无数个像刘春祥这样年纪轻轻就为国捐躯的英雄，让他领悟到东江精神，就是在国家危难之际，无论身处何处都能尽一己之力。

记者：蔡思宇

摄影：苏正谦

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